Karina La Princesita lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales y apuntó contra la cuenta oficial de Twitter de LAM (América) y contra aquellos que cuestionan o hablan sobre su salud mental.

Todo comenzó cuando, desde el perfil del programa que conduce Ángel de Brito, compartieron una imagen de la ídola de la cumbia. “¿Qué le pasa?”, sumaron en el tuit.

La cantante se hizo eco del mensaje y respondió furiosa. “¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien”, comenzó diciendo.

La imagen que publicaron desde El ejército de LAM es una captura de una historia que Karina había compartido unas horas antes, en la noche del miércoles, con los tres millones de seguidores que acumula en Instagram.

En el video, la cantante se sincera y cuenta que sufrió ataques de ansiedad antes de salir al escenario durante una presentación que hizo en Chaco.

La artista suele compartir sus sensaciones con sus fanáticos y los alienta a que no se sientan solos si están pasando por una situación similar.

“Hoy antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, muy pero muy fuertes”, comienza diciendo desde la habitación de su hotel, antes de irse a dormir.

“La pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible. Y la verdad que yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas pero bueno, la mente me está jugando una mala pasada", reconoció visiblemente emocionada.

Y continuó: "Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso. Pero bueno, para que sepan lo agradecida que estoy porque yo me subo al escenario y mi hermano, que trabaja conmigo me dije ‘Kari no puedo creer cómo te sentías y cómo no se nota’. La música me hace bien, yo no la estoy pasando bien".

"Pero más que nada lo comparto para que los que le pasa, a los que están viviendo estas cosas, que no se sientan raros, que hay gente que los comprende, que los entiende y que hay que ocuparse nada más. Les mando un beso, me voy a dormir y espero que mañana sea un día mejor", concluyó Karina.

“No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo”, escribió y sumó el emoji de un corazón.

En Twitter, muchos usuarios se solidarizaron con el momento que está pasando la intérprete de Con la misma moneda y salieron a defenderla. (Clarín)