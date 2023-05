De Leo: "Pasó la etapa del que quería y se va acercando la etapa del que puede"

El senador provincial Andrés De Leo, lanzado a la carrera por la intendencia de Bahía Blanca, dijo esta mañana que "era previsible que con el paso del tiempo, en la medida que se va acercando la fecha del cierre de listas, se empiezan a clarificar los posibles candidatos".

"Uno no descarta posibilidades y me parecía bien que hubiera muchas personas que de alguna manera manifestaran su vocación de ser candidatos. Esa era la etapa del que quería. Pasó la etapa del que quería y ahora se va acercando la etapa del que puede. Y el que puede van a ser aquellas personas que de alguna manera tengan un volumen político propio y el respaldo de un partido nacional o provincial", amplió.

La fecha más importante en adelante será la del 24 de junio, cuando rija el fin del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Luego, el cronograma prevé el desarrollo de las PASO, el 13 de agosto, y de las elecciones generales, el 22 de octubre próximo.

En diálogo con Panorama, por LU2, De Leo manifestó: "Adhiero a una mirada dinámica, una mirada donde es necesario hablar más de proyectos que de espacios políticos, en tratar de unificar un proyecto más que una candidatura".

"Si no nos podemos poner de acuerdo en el proyecto, no nos podemos poner de acuerdo en el modelo de gestión. Me parece razonable que Juntos por el Cambio vaya hacia una competencia que tiene que ser propositiva donde el vecino decida quiénes van a ser sus candidatos", agregó.

En otro tramo de la entrevista, el senador provincial manifestó que, en caso de acceder a la intendencia, "el modelo de gestión va a estar marcado por la planificación y por el diálogo y el consenso".

"Es fundamental porque no es lo mismo que sean medidas aisladas a que sean medidas que estén dentro de un plan integral —aseguró—. La marcha atrás es producto de la falta de diálogo y la falta de la búsqueda de consenso".

Por último, afirmó que Bahía "tiene que ir hacia una ciudad moderna, una ciudad que tiene enorme orgullo de ser una de las ciudades más importantes de la Argentina y la más importante del sur argentino".

"Yo siempre hablo de una Bahía Blanca que está desequilibrada, porque el norte ha crecido y el sur ha sido postergado. Hay indicadores socio-urbanísticos que no condicen con una ciudad que nosotros queremos y que los bahienses merecen", sostuvo.

"Claramente Bahía Blanca tiene que ser la Bahía Blanca de todos y tenemos que construirla entre todos, no alcanza ni siquiera una gestión municipal para llevar adelante el modelo de ciudad que en algún momento supo ser. Por eso es fundamental el diálogo y el consenso con todos", completó.