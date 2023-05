La conductora ya había dado a conocer en sus redes una canción que le compuso tiempo atrás a su hijo mayor.

En una nota con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13), Wanda Nara reconoció su faceta como compositora: "Tengo muchas canciones escritas".

"Un productor musical las vio hace poco... Le dije 'tengo canciones escritas'. 'Dale, qué vas a tener'. Le mandé y me dijo '¡Qué! ¿Esto lo escribiste vos?'. Yo no me animaría a cantarlo pero se las puedo dar a algún cantante para que lo haga", sumó Wanda, dispuesta a iniciar una carrera como letrista.

Ante la consulta de qué artista podría ponerle voz a sus composiciones, la madre de Valentino, Constantino, Benedicto López y Isabella y Francesa Icardi destacó: "Las letras son muy personales, deben ir justo con la personalidad de quien las interprete".

Pese a que dijo que aún no se anima a cantar, Wanda no le cerró la puerta a realizar un tema junto a L-Gante: "No sé, puede ser. Todo puede ser. ¿Qué se yo?".

En su cuenta de Twitter, la mediática dio a conocer la letra de una canción que le escribió a su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Maxi López.

"Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo...", escribió Wanda y luego mostró la letra.

"Mi san valentino, Mi corazón está a salvo por que el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi Máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía", comienza el tema de Wanda para Valentino.

Su posteo lo cerró con un "Mamá". (Clarín)