Melconian avizoró un inminente “escenario de alto peligro y alta volatilidad”

El economista del IERAL, Carlos Melconian, se refirió al actual panorama que afronta el país considerando que “ya estamos viviendo una transición” tanto en materia política como económica, y advirtió por un inminente “escenario de alto peligro y alta volatilidad”, por lo que instó a conformar un grupo de “gente patriótica” que sea “sin ideología y de todos lados” para hacer frente a los actuales problemas.

Melconian sostuvo que “hasta agosto hay una transición de dominancia económica y la persona que lo tiene más claro en el Gobierno es el ministro de economía”, mientras que adelantó que “en agosto vamos a entrar, sin haber resuelto lo económico, en un periodo de dominancia política”.

Haciendo énfasis en la idea de constituir un grupo diverso de personas que aporten a la solución de los desequilibrios actuales indicó que “como las variables económicas, en especial las financieras, no dan tregua, a lo largo de este periodo va a tener que surgir el grupo de patriotas que tiene una tarea fenomenal en este año de transición” y precisó que “tienen que acomodar los melones en el camión tranquilizando a la sociedad para lanzar en el año que viene un programa integral”.

A su vez, remarcó que “la sociedad tiene que tener en claro que los problemas argentinos tienen solución”. En tanto que respecto a una dolarización como respuesta viable indicó que “no hay una medida hoy que determine algo”, reafirmando que “son medidas para ir para adelante, para seguir nadando”. Luego fue contundente y aseguró que “es impracticable la dolarización”.

Ante este tipo de propuestas de los diferentes espacios y actores políticos expresó que “estamos en un año de transición del que se van a tener que hacer cargo de calmar las expectativas”.

En relación a la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelante el envío de dólares, el ex director del Banco Central aseguró que "eso es un problema de Massa y del FMI" y consideró que "adelantar no tiene ningún sentido, es sólo mostrar que en vez de tener un Ministro de Economía que lo miraban y decían '¿este quién es?', ahora tenés uno al que reciben en Washington", remarcando que "no cambia nada", ya que "si te dan la plata de verdad y te la dejan vender sin programa dura poco, no es recomendable".

Al ser consultado por si en este momento los problemas son más políticos que económicos sostuvo que "no me prendo a la simplificación de que esto es solo por la política, siempre es un conjunto de cosas” y señaló que “está lleno de ejemplos de buena política que no funcionan por la economía y hay buenos programas económicos que no funcionan bajo el paraguas político”. (NA)