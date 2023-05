Cristina Kirchner desbloqueó a Maslatón de Twitter: "¿Viste que no soy rencorosa?"

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió hoy a enviar otro guiño al dirigente liberal y analista de los mercados financieros Carlos Maslatón al desbloquearlo de la red social Twitter y señalar que "no" es rencorosa.

"Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa?", publicó la Vicepresidenta esta mañana en su cuenta de Twitter, en respuesta a un reclamo de Maslatón que generó una serie de mensajes cordiales entre los dos dirigentes.

Fernández de Kirchner y Maslatón, quien mantiene una posición crítica con el precandidato presidencial Javier Milei aunque asegura que votará al partido ultraderechista La Libertad Avanza, mantuvieron una serie de intercambios por Twitter, luego de la participación de la expresidenta el jueves en el programa Duro de Domar del canal de noticias C5N, donde el abogado es panelista.

Durante la entrevista —que tuvo picos de 11 puntos de rating— Cristina Kirchner dijo: "Me gusta Maslatón. No concuerdo con muchas de sus ideas, pero me gusta".

Al finalizar la nota periodística, se pudo ver a Maslatón dialogando con la Vicepresidenta en el estudio de televisión y tomándose una selfie juntos.

Sin embargo, esta mañana el dirigente liberal protestó porque la expresidenta lo mantenía bloqueado en Twitter: "No hay caso", publicó en su cuenta y compartió una imagen en la que se veía que la cuenta de CFK.

Minutos más tarde, Cristina Kirchner le contestó: "Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa?", y agregó el emoji de una cara con un guiño.

Y remató: "Proceda Maslatón!", parafraseando la muletilla utilizada por el economista liberal.

Tras el mensaje de Cristina Kirchner, Maslatón agradeció: "Gracias por su amable reconsideración, Vicepresidenta Cristina". (Con información de Télam)