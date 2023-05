Olivera: "Me toman de punto y soy muy tribunero; es una motivación"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Sus compañeros y la gente de Pacífico, en medio de los festejos del ascenso a Primera del básquetbol local, simularon a sus pares de 9 de Julio cantándole a Bautista Olivera. Y él feliz, lo disfrutaba.

—¿Sos el típico gordito, en el buen sentido, que se siente muy cómodo en el rol que te toca en este equipo?

—Si, porque me toman de punto y soy muy tribunero; es una motivación. Se habían puesto picantes los primeros partidos con la tribuna de ellos así que lo aproveché, tomándolo como energía. Igual se escuchaba más a la gente de Pacífico.

—¿En algún momento dudaste de poder festejar el ascenso? Estuvo bravo.

—Fue durísimo. Sabía que se iban a venir. Son un equipazo. Ellos no se ponían como candidato, algo que no era verdad, desde el momento que tenían a Gutiérrez, Lucchetti y Prost. Se armaron para ser campeones.

—¿9 de Julio tenía mejores individualidades que Pacífico para poder marcar diferencias?

—Y... Tenés a José Gutiérrez que no es un jugador de la categoría.

—¿Lo quisieras en tu equipo?

—No.

—¡¿No?!

—No, porque ahora nos llevamos medio mal. Prefiero a Branco (Salvatori). Ellos eran tres o cuatro y nosotros teníamos diez u once jugadores.

—¿Cuál es tu posición natural?

—Soy cuatro.

—Cuatro moderno.

—Sí, me abro y trato de ir para adentro. No soy mucho de uno contra uno. Necesito que me den juego.

—¿Fue tu tercer año en Pacífico?

—Sí. Toda la vida en Liniers. Me llamó Andrés (Iannamico), después pasó la pandemia, se armó un equipo totalmente distinto y nos pegamos un palo tremendo el año pasado. No lo merecíamos (el descenso) para nada y los que pudimos quedarnos lo hicimos para dar la cara y poner de vuelta a Pacífico en Primera.

Bautista, disfrutalo con la gente, como a vos te gusta...