Dia de parche con muchísimas novedades en World of Warcraft

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El segundo de mayo fue elegido como el día en el cual el primer gran parche de contenido de Dragonflight, la última expansión de World of Warcraft, desembarcaria en los servidores retail. Con una maravillosa cinemática de nos pone al día con los últimos acontecimientos de la historia principal, Embers of Neltharion llega no solamente con una nueva zona y raid, sino con muchísimas mejores a la calidad de vida de los jugadores.

En la cinemática podemos ver un poco de los planes de Los Primalistas en acción. Mientras Fyrakk desciende a las cuevas de las Islas Dragon en búsqueda de Aberrus, el laboratorio privado de Neltharion, Iridrikon y Vyranoth siguen con sus planes que buscan romper el orden establecido por los titanes tantos milenios atrás

Como ya vimos en materia de contenido y Lore este parche viene con muchas bombas para tirar, pero ahora hablemos un poco sobre una de las características que caen con Embers Of Neltharion que van a sacudir los cimientos de la concepción que tenemos sobre este juego.

A muchos de nosotros nos pasa que cuando vamos al lugar más primitivo de nuestra mente, asociamos el concepto de Warcraft con el conflicto entre La Horda y La Alianza que tantos anios pudimos vivenciar. El parche 10.1 que se estrena el dia de hoy busca dejar esos conflictos atrás y nos trae al juego la posibilidad de formar guilds con jugadores de la otra facción. Ahora vamos a poder derrotar a los nuevos jefes de mundo, las nuevas mazmorras y calabozos con amigos que jueguen en una facción diferente a la nuestra.

Por otro lado este parche traerá consigo una nueva zona llamada las Cuevas Zaralek que tendrá la particularidad de convivir con las Islas Dragón, es decir, no requerimos una pantalla de carga para acceder de las islas a las cuevas y viceversa. Esta zona no solamente estará habitada por los locales quienes se sumarán a las lista de facciones dentro del juego, con las cuales tenemos que lidiar y sumar reputación, sino que también tendremos nuevos eventos de mundo abierto, nuevos jefes y hasta un nuevo dragon para montar.

Estas solo son algunas de las implementaciones que vendrán con el nuevo parche, ya que como es de costumbre, una nueva season de PVP y PVE comenzará con estas nuevas implementaciones. Embers of Neltharion se encuentra disponible ya mismo en los servidores de World of Warcraft. A continuación y para cerrar esta breve nota les dejamos una imagen compartida por Blizzard, en la cual se pueden apreciar los distintos tiempos y planes a futuro que podemos esperar para World of Warcraft este 2023.