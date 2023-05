Liquid se queda con el World First Race del parche 10.1

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Al igual que con el lanzamiento de cualquier contenido nuevo en un videojuego, en World of Warcraft los jugadores compiten a ver quienes son los que más rápido logran completarlo en la dificultad máxima. Si bien esto ya de por si es una hazaña en si misma digna de ser contada, adquiere un nivel completamente nuevo cuando hablamos de un equipo de 20 personas perfectamente coordinadas y con un manejo de su personaje al borde del ideal.

Race to the World First nace como una respuesta de Blizzard a las distintas competencias masivas de deportes electrónicos que tienen lugar hace ya un tiempo, y la escudería norteamericana Liquid fue de las primeras en sumarse a este proyecto.

Con varias de estas competencias en su historial y siendo unas de las guild más representativas dentro del juego, Liquid se queda con el título del parche 10.1 "Embers of Neltharion"

Poco detrás se encontraban dos pesos pesados y legendarios del juego como lo es Echo y Method. La primera nace luego de que Method y varios de los altos mandos se vieran involucrados en distintos escándalos con varios de sus integrantes en ese momento. Por su parte Method al dia de hoy sigue funcionando bajo el liderazgo de Sco y siempre dice presente en estas competencias, aunque bien sabemos que hoy por hoy la corona del World of Warcraft descansa en la cabeza de Maximum y la gente de Liquid.