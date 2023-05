La noche de los 42 puntos de Mitoire: "Yo sólo quiero que gane Estudiantes"

Primero salió corriendo a saludar al técnico rival, para después reunirse y festejar con sus compañeros en el centro de la cancha. Juntos saltaron, cantaron, festejaron y después lo felicitaron.

Más tarde se sumó la familia, con papá a la cabeza. También lo hicieron sus amigos y, unos segundos después, la abuela le robó un beso a la pasada, mientras se retiraba orgullosa de un Osvaldo Casanova que vibró por su nieto.

Todos querían felicitar, agradecer y saludar al ídolo de la noche: Jerónimo Mitoire. Si hasta el último hijo pródigo de Estudiantes, Lucas Faggiano, le dedicó un saludo a la distancia a través de su cuenta de Instagram: "Tranqui vos", le puso el base desde Brasil, con una foto de la transmisión del partido.

-Jero, ¿Sabés cuántos puntos hiciste?

-Ja, ja. No.

-¡42!

-¡¿Qué?! ¡Una locura! Entraban todas. La última vez que hice tantos puntos debe haber sido en Infantiles ja, ja.

A puro empuje, Mitorie intenta superar a Benedetti.

Por el segundo puntos de las semifinales de Primera, Estudiantes venció anoche a San Lorenzo, por 82 a 72, y quedó a un partido de volver a jugar una final por el título del básquetbol local.

Mitoire, en modo todopoderoso, anotó más de la mitad más uno de los tantos de su equipo y fue la clave para inclinar la balanza a favor del local, en un partido parejo hasta el último cuarto que se quebró por Mitoire y un par de triples.

Encima, Jerónimo también había anotado el último punto en el primer partido, que Estudiantes ganó como visitante por 78 a 77.

Anoche no sólo fue el goleador del partido, sino que como es habitual en su juego, también aportó en defensa (anuló a Franco Ferrari, quien terminó con 4-15 en tiros de campo), en los tableros (bajó 9 rebotes) y en lo que va por fuera de las estadísticas: cortinas, ayudas, chequeos...

Por si los 42 puntos fueran poco, cabe destacar que no erró dobles (14-14), que llegaron de todas las formas: cuando fue para adentro, siendo asistido, jugando de espaldas o de frente, y hasta uno de aro a aro, tras bajar un rebote y remontar la cancha a puro dribbling. Además, convirtió 3 triples de 9 intentos y 5 de 7 cuando fue a la línea.

A lo largo de los parciales, sus puntos se repartieron de la siguiente forma: 11 en el 1C (1-4 en T3, 4-4 en T2 y 0-1 en TL); 10 en el 2C (0-0; 4-4 y 2-3); 7 en el 3C (1-1; 2-2 y 0-0) y 14 en el 4C (1-2; 4-4 y 3-3). Una máquina, marcara quien lo marcara.

Mitoire ya se filtró entre Coria y Benedetti y, anoche, seguro fue doble.

"La verdad que entraron todas, a veces pasa y a veces no. Sabíamos que era un partido clave, arrancamos concentrados y por suerte me entraron todas", insistió Jero.

Lo de hoy no es normal -admitió-, me salieron las cosas y pude ayudar al equipo. Yo mientras pueda ayudar al equipo, no me importa cómo: defendiendo, agarrando rebotes, es lo mismo... yo sólo quiero que gane Estudiantes", resumió Mitoire.

El dueño de casa fue casi siempre el que tuvo la delantera en el juego, aunque nunca logró despegar del todo, ante un rival durísimo, pero que careció de vías de gol para acompañar el aporte de Benedetti (21) y sufrió una noche errática de Ferrari y Agulló, quien estuvo un rato largo sentado por faltas.

Con Scarpaci dirigiendo la batuta a la perfección (repartió una decena de asistencias), lo ya mencionado de Mitoire, más el oportuno aporte de Rosso y el Colo Martínez, el dueño de casa logró torcerle el brazo a Sanlo en el último parcial.

Scarpaci, de gran noche, le juega a Ferrari.

"Ellos son un equipo parejo, no dan ninguna pelota por muerta. Hoy (por anoche) íbamos ganando por 12 y seguían yendo para adelante, van a ser todos los partidos de la serie así. Pero mientras queden para nosotros, buenísimo", dijo Mitoire.

Tan es así, que pese a que entró perdiendo por tres al último cuarto (60-57), San Lorenzo llegó a ponerse uno arriba luego de los primeros minutos, con el aporte de Benedetti y la eficacia desde la línea de Fortelli: pasó a ganar 61-60 y luego quedó uno abajo, 64-63 y ahí se produjo el clic.

Siete puntos seguidos de Mitoire (con el doble de cancha a cancha incluido), más los triples consecutivos de Rosso y Martínez (ambos asistidos por Scarpaci) le permitieron estampar un parcial de 11 a 0 y tomar por primera vez la máxima de 12: 75-63, con 4 minutos por jugar.

El Colo Martínez observa la jugada ante la marca de Ferrari.

Con esa diferencia a su favor y la tranquilidad de saberse arriba en la serie, el Albo siguió tomando mejores decisiones que su rival y terminó encaminando una victoria trabajada y con el sello de una noche que Mitoire jamás olvidará. Aunque puedan venir otras más importantes para él, su equipo y su club en los próximos días.

"Sabíamos que teníamos que ganar este punto para mantener la localía y para hacer valer el punto que ganamos allá. Ahora hay que ganar uno más. Ojalá se nos de, soy del club y sueño con jugar esa final", cerró Jerónimo.

Él, Estudiantes y San Lorenzo, la seguirán el jueves en el Román Avecilla.