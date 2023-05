La emoción de Cerato y su familia, el gesto que tuvo con Liniers antes de irse y más...

Había un aura, una vibra especial ayer en el Doctor Alejandro Pérez, se percibía esa sensación de que pasaba algo más que solo el partido ante Sansinena, por la fecha 8 del Torneo Federal A.

Cosa intangible y subjetiva, pero saber que era la despedida del goleador del Chivo, Lautaro Cerato, le daba un toque distintivo a la tarde.

Es que siempre que un pibe de Bahía, nacido y criado en el club, pega el salto al fútbol grande, la sensación de orgullo es generalizada: se sienten orgullosos sus familiares y amigos, también sus compañeros y el cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y todos aquellos que tienen un especial cariño por el fútbol nuestro, el de la Liga del Sur, fuente inagotable de talentos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con 22 años, Lautaro llevará sus sueños y goles a Sarmiento de Junín, para jugar en la la primera división del fútbol argentino

Ayer el "9" se dio el gusto de despedirse de su casa con gol a los 92 minutos y triunfo por 2 a 0. Soñado.

"Sobre todo me quería ir con un triunfo, más que mi gol. Más que nada para que los chicos estén tranquilos antes de la fecha libre y ganarle al que estaba peleando con nosotros. El gol fue algo añadido al final y fue hermoso... le pegué mal pero entró ja, ja, ja", reconoció Lautaro, quien debutó en la primera del albinegro el 22 de septiembre de 2017, en el empate 1 a 1 ante Comercial, con apenas 16 años.

Tras su tanto, la gente coreó su nombre y una vez finalizado el partido lo ovacionó y más de un chiquilin, que sueña con ser como él y gritar goles en Primera, se acercó al vestuario a pedirle una foto o darle un abrazo.

"El cariño de la gente me lo guardo en el corazón, lo llevo para todos lados. Cuando empezaron a corear mi nombre fue algo hermoso, no me lo esperaba. Estoy agradecido con ellos desde siempre", insistió el goleador, quien se va del club con 129 partidos en el lomo, 37 goles (17 por Federales, en 59 juegos) y una expulsión.

Luego de brindar algunas notas dentro del campo de juego, recibió la despedida de sus compañeros, foto para el recuerdo con el grupo y saludo para la tribuna de calle Trelew, allá estaba -como siempre- su familia.

"La familia va a ser algo que se va a extrañar mucho y ellos también a mí. Hoy (por ayer) cuando me fui de casa antes del partido, mi vieja se largó a llorar y bueno... es muy emocionante todo", contó con voz entrecortada Lautaro, hijo de Carlos y Andrea y hermano del medio entre Macarena y Genaro.

El rumor de su salida a un equipo de Primera estaba instalado en el ambiente desde hace un tiempo, incluso más de uno se sorprendió de que no se haya ido en el mercado de pases del verano.

Esos comentarios y rumores, en los últimos días se volvieron realidad.

-Me imagino qué debes tener un quilombo de sensaciones... ¿qué sentis?

-Ja, ja sí, la verdad que llega un momento que no sabes donde estás, un lío todo, la gente en las redes, acá dándome cariño, mi familia, los chicos... la verdad que es algo hermoso.

-Con todo lo que pasaba, ¿costaba un poco más estar enfocado?

-No fueron días normales pero tanto Carlos (Pablo, presidente del club) como mi representante (Ignacio Vidal) me mantuvieron tranquilo, al principio no me dieron información para que no me desenfocara de los entrenamientos ni del partido, lo manejaron bien. Después sí, se resolvió rápido y obvio que este finde ya lo sabía pero había que estar acá, metido. El equipo me dio la confianza y Claudio (Graf), me dejó todo el partido; también estoy agradecido por eso.

-¿Qué te decían tus compañeros?

-Los chicos me pegaron un poco, después siempre está la cargada: me dicen 'qué peli tenés' y todas esas cosas ja, ja, ja. Estoy muy agradecido con ellos, por ellos soy lo que soy. Siempre están conmigo, ellos me dan los pases para que pueda hacer el gol o una jugada, son parte de todo esto.

-¿Con qué soñas en este nuevo paso en tu carrera?

-Trato de estar tranquilo, sueño con adaptarme bien y después ir paso a paso como fue mi vida acá, de a poco y de abajo. Iré de a poco para intentar llegar a cumplir el sueño que tengo desde chico.

Ayer Liniers despidió a otro hijo pródigo del semillero del sur, como reza la bandera que colgaba en el alambrado con las caras de Pablo Paz, Mauro Olivi, Ezequiel Miralles, Francisco Pizzini, Gonzalo Di Renzo, Agustín Bouzat y Lautaro Martínez.

Quizás en unos años tengan que hacerle un lugar a otro 9, a otro Lautaro, surgido en la cantera albinegra y que sueña con escribir su historia en el fútbol grande.

¡Éxitos Lauty!

El gesto de Lautaro antes de irse

Lautaro Cerato seguirá su carrera en Sarmiento de Junín, equipo que disputa la Liga Profesional.

El acuerdo de su salida se arregló bajo las siguientes condiciones: un préstamo con cargo y con opción de compra, que se extenderá hasta diciembre de 2024.

Durante ese lapso, el elenco juninense tendrá la posibilidad de adquirir el 60% del pase, en diciembre de este año, junio de 2024 o diciembre de 2024. A Liniers siempre le quedará el otro 40%, incluso si después de que Sarmiento haga uso de la opción es comprado por otro club.

Además, si en un año Cerato no juega un mínimo de partidos establecidos por Liniers, el delantero regresará a Bahía.

Antes de irse, Lautaro extendió su contrato (que vencía a fin de este año) hasta diciembre de 2026 con el Chivo.

"Es un pibe excelente. Lautaro se sentó con nosotros y nos dijo que quería que el club se quede con algo sino él no se movía de acá", contó el vicepresidente José María Bilbao.

"Eso para nosotros no tiene valor -agregó Pato-. Yo le decía a la gente que no está en el fútbol menor que eso es una educación que lleva muchos años, no es que de un día para el otro el chico piensa de esa manera. Sino que hay que hacer un trabajo de base para que ellos tengan conciencia de que es el club el que lo catapulta para que ellos puedan jugar en otro lado", explicó Bilbao, un incansable colaborador del Chivo y, sobre todo, del fútbol menor e infantil.

Así cómo los hinchas, Pato también se sacó su foto con Lautaro, un recuerdo de la despedida de otro pibe que echó alas y sueña con volar alto.

"Estos momentos siempre son sensaciones encontradas, me hacen acordar a otros chicos que pasaron por lo mismo como Lautaro (Martínez), Chiqui Bouzat o Pancho Pizzini, uno se encariña con ellos. Es una sensación que va y viene, porque nosotros tenemos que decidir si conviene o no para el club y en este caso es un chico muy querido, por su edad había que buscar una solución y se la buscó. No interesa cómo fue el negocio, sino que él tenga la posibilidad de crecer", señaló Pato.

Datos estadísticos: gentileza Liniers 2000 estadísticas