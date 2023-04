Hora, TV y formaciones: River buscará mantener la ventaja en la cima

River Plate, puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y que viene de caer en el debut de la Copa Libertadores en Bolivia, visitará hoy domingo a Huracán, por la 10ma. fecha, y buscará una victoria que lo mantenga arriba en la tabla de posiciones.



Huracán y River jugarán desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, con transmisión de ESPN Premium y con el arbitraje del bahiense Facundo Tello. El VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina.



River, líder del campeonato local y con cuatro victorias consecutivas en las últimas fechas, no tuvo un buen comienzo en la Libertadores luego de caer el último martes por 3 a 1 ante The Strongest de Bolivia, en la altura de La Paz, por el debut en el grupo D.



Huracán, en cambio, perdió los últimos tres partidos de la LPF -en la fecha 9 ante Racing en el Cilindro por 2 a 1- pero viene de golear 4-1 a Guaraní de Paraguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el equipo de Demichelis esperan al último entrenamiento de esta tarde para saber si podrán contar al menos para el banco de suplentes con el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz. quien no jugó por la Copa ya que arrastra una molestia en la rodilla derecha que se produjo la semana pasada en el triunfo 1-0 ante Unión de Santa Fe, en el Monumental, por la fecha 9 del torneo local.River lidera la tabla con 21 puntos, producto de 7 victorias, 0 empates y 2 derrotas (ante Belgrano de Córdoba en la segunda fecha y contra Arsenal en la quinta). Sus últimas cuatro presentaciones fueron con festejos sobre Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento y Unión.Por su parte, el "Globo" había arrancado bien pero su irregularidad lo tiene ahora en el 14° lugar de las posiciones con tres triunfos, tres empates y tres caídas. Después de igualar el clásico ante San Lorenzo en la sexta fecha, Huracán perdió consecutivamente ante Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Racing Club.Para intentar frenar a River, Huracán buscará tener la "paciencia y tranquilidad" que mostró en el último encuentro por la Sudamericana ante Guaraní. El DT Diego Dabove quedó muy conforme con el rendimiento colectivo, por lo que no tocaría la formación inicial. "No creo que haya rotación para el domingo", adelantó.La última vez que le tocó enfrentar a River, en julio del 2022, el equipo de Dabove se impuso por 3-2 en casa, con dos goles de Cristaldo y uno de Galván. Para los Millonarios descontaron González Pírez y Julián Álvarez.Los hinchas "quemeros" resaltan, cada vez que se cruzan con los "millonarios", haber sido uno de los pocos equipos que le impidió festejar a Marcelo Gallardo en su exitoso ciclo como entrenador de River: el 25 de abril de 2015, en San Juan, Huracán venció en la final por 1-0 con el gol del chileno Edson Puch y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.En la era profesional, Huracán y River jugaron 167 veces, con 82 victorias para los de Núñez, 34 para los de Parque Patricios y 51 empates.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro, Juan Gauto; y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove.River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez o Agustín Palavecino; Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Esequiel Barco o Miguel Borja y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.--Árbitro: Facundo Tello.--Cancha: Tomás A. Ducó (Huracán).--Hora: 19.--TV: ESPN Premium.