Se vendió un edificio con mucha historia, el local que bate récords y los trenes en Bahía se hacen esperar

--Buenaaas, ¿cómo va, Juan? Te noto raro. ¿Todavía estás mareado por la altura de La Paz?

--Uh, qué obvio. Pensé que ibas a ser más creativo para burlarte de nuestra derrota en Bolivia. Igual te digo que ustedes regalaron dos puntos y volvieron a jugar mal frente a un inexistente equipo venezolano.

--Bueno, no nos enrosquemos que hoy es Domingo de Pascua, que haya buena onda, así que si querés te tiro una novedad ligada con nuestros amados equipos futboleros en Bahía.

--Dale, qué bueno, José Luis. Me parece espectacular que vos también traigas alguna novedad de vez en cuando. Pedile a Tito los primeros cortados y empecemos.

--Cortá con las agresiones y anotá: el domingo 21 de mayo, en el Dow Center, a las 14.30, jugarán las estrellas del Boca – River Seniors.

--Bien, pero ¿qué jugadores vendrán al Superclásico? ¿Tenés nombres?

--Por lo que sé, del lado de Boca Aníbal Matellán, Pepe Basualdo, el Pato Abondanzieri y César La Paglia, y por el lado de River Ariel Ortega, el ex Olimpo Cristian Castillo, el flaco Oscar Passet, Ariel Franco y Pablo Lavallén. Ambos planteles se completarán con exjugadores de la Liga del Sur.

--Suele ser un lindo espectáculo...

--Sí. En la previa va a haber algún show y se sortearán camisetas entre el público presente. Obviamente las entradas se podrán comprar por Ticket Bahía. ¿Conforme?

--Excelente, muy completo.

--Gracias, pero ahora te toca a vos, amigo. Aunque creo que las piñas a Berni y la inminente suspensión de la ley de alquileres son dos temas para comentar.

--Claro, del primero sólo te diría que la detención de los choferes fue un despropósito. Vi las imágenes del operativo y parecía que hubiesen ido a capturar a los narcos Pablo Escobar y “Chapo” Guzmán juntos. Realmente indignante.

--¿Y en cuanto al otro tema? Me imagino que en Bahía el sector inmobiliario estará contento con dar de baja a la Ley de Alquileres.

--Sí. Me dijo Jorge, el propietario de una inmobiliaria con muy buenas “fundaciones”, que en 46 años de experiencia que tiene en la ciudad, nunca vivió una situación como la actual, donde no hay oferta para alquilar.

--Sabía del problema, lo hablamos varias veces, pero no pensé que era para tanto.

--Mirá, me comentó que si sacás al mercado una casa o un departamento para alquilar, en diez minutos tenés cien llamados porque no hay oferta. Es impresionante. En cuanto al valor de los inmuebles, comparando prepandemia con el día de hoy, el precio en dólares es un 30 por ciento inferior, aproximadamente.

--Encima, pocas operaciones, ¿no?

--Sí, y sobre todo entre 40 y 50 mil dólares. Las transacciones de mayor monto son muy raras.

--Volviendo a la Ley de Alquileres. ¿Me equivoco si te digo que es un nuevo fracaso de nuestra clase política?

--No, sobre todo porque tuvo mucho consenso legislativo cuando se aprobó, en 2019 en Diputados y al año siguiente en el Senado. Al extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación, incurrieron en una atroz metida de pata.

--Claro, eso provocó subas por encima de la inflación para los nuevos contratos y una menor cantidad de propiedades disponibles para alquilar.

--Exacto.

--Bueno Juan, no te hagas el tonto. Hace rato que hablamos y ya es hora de tirar alguna de tus primicias locales en materia comercial. Algo seguro trajiste, ¿no?

--Algo, y seguro te va a interesar.

--Así me gusta, te sigo entonces.

--Confirmado: se vendió un pedazo de la historia local, más precisamente de Ingeniero White. Ese sería el título.

--Apaa…bueno, pero empezá con los detalles. ¿De qué se trata?

--Se vendió el edificio del cine Jockey Club, el de la esquina de Guillermo Torres y Belgrano. El centenario Bar y Biógrafo de los hermanos Mingorance, en sus inicios una sala de cine con sillas y mesas para consumir bebidas durante la función.

--Después dame los detalles históricos, pero primero decime quién lo compró.

--La Urgara, la Unión Recibidores de Granos. Según me dijo Pablo Palacio, su titular, lo primero es recuperar el edificio, tal como hicieron con el Bar Americano, y luego se verá qué uso le darán al inmueble.

--Excelente. Lo más positivo es que queda en muy buenas manos y su preservación y puesta en valor está garantizada. Tengo entendido que se trata de un edificio muy antiguo.

--Mirá, según me contó años atrás Conrado De Lucía, un incendio destruyó el local en 1907, el mismo siniestro que motivara luego la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad y probablemente la renovación del inmueble sea de la década del 30, con la llegada del cine sonoro.

--Me imagino que en la época de oro del cine ese local se debía llenar de gente.

--Así es, con el tiempo pasó a ser el Cine Jockey Club, ofreciendo una programación distinta cada día. Entre los dueños estuvieron la familia Zubino, Antonio Fontán y Rodolfo Natali.

--¿El padre de nuestro amigo Lorenzo?

--Exacto, quien, fiel a su personalidad, no deja de largar un lagrimón cada vez que le hablamos del Jockey Club.

--De eso no tengo la menor duda, pero seguí con la historia.

--OK. A fines de los 60 el cine cerró sus puertas para albergar a la célebre cantina Il Vero Tulio, luego una tanguería bailable y finalmente, como suele pasar en estos casos, a una iglesia Pentecostal. Pero tengo una perlita que la dejé para el final.

--¿A ver?

--El Jockey Club supo tener un techo corredizo que en las noches de verano era movido eléctricamente y permitía a los asistentes disfrutar de una película mirando el cielo poblado de estrellas.

--Es broma, ¿no?

--No, para nada. Además, en su piso superior disponía de un superpullman donde las parejitas daban rienda suelta a los escarceos amorosos. En cuanto a la cantina de Tulio, para que tengas una idea de su importancia sólo te digo que por sus mesas pasaron Mirtha y Silvia Legrand, Gilda Lousek, Daniel Tinayre, Virginia Luque, Alfredo Alcón, Mariano Mores, Mario Soffici, Graciela Borges, Juan Manuel Bordeu, Edmundo Rivero, Mariano Mores, Irineo Leguisamo, Juan Manuel Fangio y Nicola Di Bari, por mencionarte sólo algunos de los famosos clientes.

--Lo importante es que el edificio está a salvo y se va a recuperar.

--Exacto, sobre todo porque como sucede con el cine Voglino de Cerri, se trata de un edificio que cobija buena parte de la cultura de esa localidad.

--Muy buen dato y muy linda historia, pero que no decaiga, seguí con más info.

--Ok. Te paso otro evento que te puede interesar. El próximo sábado 15, desde las 10 y hasta las 20, en la peatonal de calle Portugal se llevará a cabo la 1° edición de la Feria “Del productor al plato”, que reunirá a pequeños y medianos productores de alimentos y bebidas como eslabón estratégico en la cadena de abastecimiento de la ciudad.

--Es cierto, me interesa, pero no me dejes a mitad del río y dame más detalles.

--La actividad es organizada por la subsecretaría de Producción del Municipio, a cargo de Julieta Centeno, buscando revalorizar las raíces gastronómicas y facilitará el concepto de producción “kilómetro cero”, es decir, permitiendo la interacción directa entre productor y consumidor.

--¿Participarán solo productores locales?

--Nooo... También logró muy buena recepción entre los productores de la región y ya confirmaron varios de Villarino, Patagones, Saavedra, Tornquist, Adolfo Alsina, Laprida y Coronel Rosales.

--Lo lindo es que las ferias de este tipo, como sucedía décadas atrás, cuando florecieron, es la interacción entre quien produce y quien consume.

--Claro, interrelacionando, además, el campo y la ciudad. En este caso habrá historias, experiencias y los pequeños productores tendrán visibilidad y complementariedad económica, a partir de la generación de otro tipo de vinculaciones con nuevos consumidores.

--Anotado, pero no te hagas el sota, Juancho, y tirá alguna otra novedad comercial.

--Dale, escuchá con atención: el número 1 de ventas en tickets, de todos los locales de McDonald's en el país, es bahiense, y es el que está en Brown y Fitz Roy. Además, es el número dos en movimiento económico.

--No tenía la más mínima idea.

--Sí, hasta que entró el nuevo dueño, quien lo maneja actualmente, ni figuraba entre los cien primeros, y ahora pasó al número 1.

--Perfecto, pero mientras pedimos otra ronda de cortados contame algo de la fiesta del Camarón y el Langostino. Tremenda, ¿no?

--Si, impresionante la gente que convocó, pero eso era algo que se sabía, sobre todo por la calidad de los espectáculos y porque la fiesta ya es una marca registrada, no sólo solo en Bahía, sino también en la región.

--Me imagino que no sólo debe generar movimiento económico en White.

--No tengas dudas. Estuve averiguando y son varios los hoteles que recibieron gente de la región que llegó a la ciudad para asistir a la fiesta. Ahí tenés un ejemplo concreto.

--Pero no nos vayamos del ámbito portuario. Seguro tenés algún datito extra para comentar de nuestra estación marítima.

--Sí fíjate que muy cerca del lugar donde está el escenario principal de la fiesta, en el Muelle Multipropósito, el otro día llegó un barco con equipos importados de Estados Unidos para el gasoducto Kirchner.

--¿Qué trajo?

--Tengo entendido que un turbocompresor Caterpillar y varios componentes para la planta compresora que se construye en Tratayén, en Neuquén. Luego en mayo llegará otro para la de Salliqueló. Con estos equipos se busca duplicar la capacidad de transporte del gasoducto.

--¿Y? ¿Estará listo el 20 de junio?

--Mmm… esa es la idea y eso anunció Enarsa, pero en un reciente informe el gobierno señaló que a fines de febrero sólo se llevaba ejecutado cerca del 35 por ciento de la obra. Veremos.

--¿Algo más de los muelles locales?

--Sí, que esta semana que pasó acaba de cumplir 102 años el Centro Marítimo, la entidad más antigua que tiene nuestro puerto y es parte de su directorio. Así que un saludo a su presidente Adrián Forte y resto de los miembros de esta institución que nació la tarde del 4 de abril de 1921, cuando doce empresarios marítimos se dieron cita en la sede de la Bolsa de Comercio, por entonces ubicada en Alsina 19.

--¿Tenés algo, aunque sea breve, de la política local?

--Que a la “Dama de Hierro” la vi cada vez más concentrada en la campaña, visitando empresas, caminando y en temas ligados a la Justicia. Te diría más. Se los ve muy activos a los dos que, como en Gran Hermano, irán a la gran final.

--Intuyo a quienes te referís, pero jugate y tirá nombres

--De un lado Nidia Moirano, quien estuvo poniendo en valor el trabajo conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. Incluso Levantó lo hecho por las entidades intermedias, medios, fuerzas de seguridad y Justicia contra este flagelo al que sólo lo podemos combatir si lo visualizamos.

--¿Y del otro?

--Del otro lado a Federico Susbielles, más que obvio.

--Decime, cambiando de tema, ¿Se sabe algo del regreso del tren de pasajeros a Plaza Constitución?

--Se trabaja para que vuelva lo antes posible y me comentaron que el miércoles corrió un tren de prueba, pero no sé si es para ilusionarse.

--¿Por?

--Porque todavía no hay fecha para el regreso del servicio. Hasta el próximo domingo los pasajes se encuentran cancelados y la venta de tickets larga distancia para el mes de mayo, en el país, se inició sin este servicio.

--Medio parecido al tren de cargas entre Viedma y Bahía.

--Sí. Mucho anuncio y pocos hechos. Así que sobre este tema recién te voy a comentar algo cuando realmente se concrete.

--Che, ¿hay info oficial de los actos por el aniversario 195 de la ciudad?

--Muy poco, aunque los festejos seguramente se concentrarán el próximo fin de semana, en el Parque de Mayo, con espectáculos a cargo de artistas locales. Acordate que el martes, en el Teatro Municipal, a las 20.30, está prevista la función oficial con la presentación de Sudestada Big Bang.

--Nos vamos acercando al Bicentenario.

--Así es. Fijate que acaba de cumplir 200 años Tandil, ciudad desde la que partió Estomba para fundar Bahía Blanca.

--Esa ciudad creció más del 20 por ciento en el intercensos, ojo, no vaya a ser que nos alcance, je, je.

--Por lo menos nosotros, que desde 1991 veníamos creciendo un 5 por ciento por década, pasamos a 11,14 por ciento, algo es algo. Pero esa ciudad, a la que un siglo atrás le habíamos sacado una enorme distancia, ahora ha ganado mucho en calidad de vida, que es lo que realmente importa. Igual nosotros, como bahienses acérrimos, sabemos que este también es un muy buen lugar para vivir.

--No tengas dudas. Así que el martes brindemos como corresponde por un nuevo cumpleaños de nuestra querida ciudad.

--¿Algo más?

--Sí, sólo comentarte que otro de los que estuvo en Nueva York junto al presidente de YPF en la firma del acuerdo del caso Maxus, fue el dorreguense Osvaldo Barcelona.

--¿Te comentó algo?

--Sí, que este acuerdo es de suma importancia para la empresa y también para Bahía porque allana el camino de asociaciones que YPF necesita para llevar adelante proyectos.

--Bueno, ahora sí, vayamos levantando campamento porque el asadito de Pascuas no puede esperar.

--Dale, zarpemos, nos vemos el próximo domingo Juan.

--Chau, hasta la semana que viene.