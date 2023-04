“No poder pagar los sueldos es un problemón”, dijo el presidente de Olimpo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En el día de ayer y mediante un comunicado oficial, el Club Olimpo informaba que la Justicia le había embargado todas las cuentas bancarias de manera preventiva, debido al juicio iniciado por el Club Embajadores de Olavarría, por la venta del futbolista Facundo García al Leganés de España, en julio de 2018, cuando al frente de la institución estaba Identidad Aurinegra y Mauro Altieri como presidente.

Debido a la situación compleja y al momento preocupante que atraviesa la entidad de calle Sarmiento 52, el actual titular aurinegro, Alfredo Dagna, le manifestó a La Nueva. “esto es un problemón, un trastorno que nos impide pagar los sueldos en tiempo y forma”.

Y siguió: “sabíamos que esta medida nos iba a llegar, pero habíamos apelado el fallo en primera instancia. Lo que sucedió fue que el abogado de la otra parte, para presionar a que no apelemos, y con todo el poder que lo acredita, embargó las cuentas corrientes del club y nos hizo un agujero”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--¿Cómo sigue toda esta cuestión?

–El problema, más allá de lo económico, nos parte al medio en lo organizativo, porque el dinero de las cuotas sociales y los sponsors ingresa por transferencias bancarias, y al estar embargados no podemos sacar ni poner. Entonces hay que salir como un bombero a buscar a alguien que nos ayude a apagar el incendio, a conseguir el recurso para los sueldos, que es lo que más inmediatez requiere y lo que más vueltas me da en la cabeza.

“Olimpo cuenta con 90 empleados, un plantel profesional (que participa en el Federal A) con 35 componentes y 40 profesores de la Escuela (Colegio Americano Club Olimpo), así que son 165 las personas que tienen que cobrar su sueldo y que por el momento no lo pueden hacer”.

--¿Cómo se levanta el embargo?

--Va llevar su tiempo, al menos dos semanas, y se levanta con la presentación legal de alguna garantía, y en ese paso estamos trabajando. Cuando nos volvimos a hacer cargo del club, en agosto de 2019, había 36 juicios, de los cuales le encontramos una salida positiva a 32. Algunos eran laborales y otros comerciales, como es el de Embajadores, que reclama el 20 por ciento de esa venta de García al Leganés.

“Esa deuda se podría haber manejado, era controlable, pero la falta de vocación y de gestión de los directivos de ese momento derivó en juicios lógicos de gente que fue reclamando lo que le corresponde”.

--¿Puede ser que haya entrado ahora un juicio de Ramón Lentini, que pasó por el aurinegro en 2017?

--Sí, de 26 millones de pesos, una locura, lo que genera que entre este y el otro tengamos que desembolsar 50 millones. Lentini tenía contrato por tres años, y si decidís que no lo vas a tener en cuenta, no lo tenés que echar, porque si lo echás, el jugador se dirige a Agremiados y en dos minutos pide la libertad de acción y a vos te cobran la totalidad del contrato. Siempre hay que negociar; si al jugador lo tenés todos los días corriendo alrededor de la cancha, en dos meses te pide rescindir, y ahí llegás a un acuerdo mutuo.

“Esta gente tuvo una forma de manejar el club que me hace dudar: o fueron inoperantes o lo hicieron a propósito”.

Y suspiró: “hemos resuelto más de un millón de dólares en juicios heredados, por eso sé que este de Embajadores lo vamos a solucionar. Contamos con la solidaridad y la vocación de los socios y de los hinchas. Esto es una piedra más en el camino, pero todo debe dejar una enseñanza, un mensaje claro para que la historia no se vuelva a repetir”.

--¿A qué te referís?

--La gente improvisada, sin conocimientos y con malas intenciones no se puede hacer cargo de un club, que es una sociedad civil sin fines de lucro, lo que hace que sean fácilmente destruibles. No te das una idea con que facilidad podés dar vuelta una institución. La podés destruir en un año, pero después te cuesta siete u ocho ponerla de pie otra vez.

“Olimpo tiene más exigencias que cualquier otro club. Ahora es primordial que esté ordenado, saneado y con una vida institucional menos tormentosa. Llevamos dos años arreglando macanas ajenas, y vamos a estar dos o tres más tratando de levantar bandera, aunque si nos acompañan los resultados deportivos, todo se va a acelerar y la situación va a mejorar”.

--Dicen que los clubes se arreglan traccionando.

--Tal cual. No debemos asustarnos ni generar pánico, esto es fútbol y necesitamos de la voluntad de mucha gente para salir a flote. Si todos ponemos un poquito, la solución llega mas rápido. Olimpo hoy tiene 4000 socios, y no te podés equivocar porque después te cuesta sanar. Boca, en cambio, cuenta con 300.000, y eso le da margen para arreglar cualquier macana.

“Lo que nos pasó nos desestabiliza, pero no nos voltea. Cuando nos hicimos cargo del club otra vez, a mediados de 2019, había 800 socios y a los empleados le debían cuatro meses de sueldo. Hoy dimos un paso grande, pero créeme que resurgimos de las cenizas”

--El hincha, ¿colabora?

--Sí, porque sabe que ahora, si entran dos pesos, esos dos pesos quedan en el club. Lo ve reflejado en las actas y en los balances.

--El embargo, ¿significa que no hay más plazos?

--Sí, pero Embajadores reclama algo que es justo. Debemos buscar la manera de levantar ese embargo hasta tanto la Cámara Civil deje firme o no el fallo en primera instancia.

“Es muy sencillo: cuando se vendió a García, a Olimpo ingresaron 10 millones de pesos, de los cuales 2 iban para Embajadores (el 20 por ciento). Nosotros apelamos a que, si actualizamos el cambio de una moneda a otra como era en ese momento, con un dólar a poco más de 200 pesos, nos da que le tenemos que dar a Embajadores, teniendo en cuenta los intereses, alrededor de 8 millones. Creemos que eso es lo que corresponde”.

--Ahora, desde mediados de 2019 hasta hoy, ¿por qué la gestión de la actual CD, la que liderás, no pude darle una solución al tema?

--En un club hay situaciones urgentes e importantes. Si no pagás la luz, te la cortan y no podés abrir la sede, y si no abrís la sede no podés pagar los sueldos, y si no pagás los sueldos los empleados no van a trabajar, y si ellos no trabajan el club se viene abajo. Siempre debe haber un orden de prioridades, en el día a día es cuando más tenés que laburar. Si la infraestructura se te cae, los empleados no están al día y el plantel no cobra como vos le prometiste, no subsistís. No existen las soluciones mágicas. Por eso te digo: estoy más ocupado que preocupado.