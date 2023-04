Gastón De Vito y Martina, su hija de 10 años, se hicieron virales luego de regalarle un par de zapatillas a un hombre que se encontraba trabajando descalzo cerca de una rotonda de la ciudad de Rosario.

“Me dio mucha pena pensar que estuvo caminando así y vaya a saber por cuánto tiempo”, pensó el administrador de empresas que le hizo el comentario a su hija y le propuso dar una vuelta más para preguntarle cuánto calzaba. “Me dijo que 41, igual que yo, así que no lo dudé y le pregunté si podía darle mis zapatillas. Me dijo que no, pero en su mirada noté un sí, así que se las di... ¡Se le llenaron los ojos de lágrimas!”, cuenta emocionado.

Gastón comenta que desde hace unos años nota que en la ciudad de Rosario hay mucha gente en situación de calle, juntando cartones, buscando la manera de ganarse el mango. Esa realidad lo entristece y educa a su hija en la empatía y para que sepa que siempre existe la posibilidad de ayudar a quienes lo necesiten.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Esto pasó cerca de la intersección de Entre Ríos, en la zona sur de Rosario. Yo iba en el auto y tuve que esquivar al señor que vi empujando un carro por la calle. Sentí pena porque tuviera que estar empujando ese carro tan pesado, lleno de cosas y los más triste fue que lo estaba haciendo descalzo. El tráfico me llevaba a que siguiera para adelante, miré a mi hija y le dije: ‘¿Viste Martu a ese señor?’, ella me miró con sus ojitos triste. Seguí avanzando y le propuse a mi hija dar la vuelta a la manzana para preguntarle si podía dejarle mi calzado. Dimos la vuelta, estacioné justo enfrente de donde él estaba, me bajé y me acerqué con mucho respeto; le pregunté cuánto calzaba y pensé que si me respondía mal no iba a acercarme, pero fue muy cordial”, recuerda Gastón.

No le preguntó el nombre ni la edad, pero cree que debe tener más de 50 años. “Me agradeció mucho mientras me sacaba las zapatillas; empezó a decir un montón de cosas lindas como forma de agradecimiento. Noté que se estaba poniendo un poquito mal, pero de emocionado. No sabía qué decirle más que yo también soy de (Rosario) Central, porque tenía una camiseta puesta, y para sacarlo un poco de la situación que entendí estaba pasando así que de la emoción pasó a la sonrisa y quiso darme su remera, le dijo que no”, resume.

Mientras sucedía esta conmovedora escena, Martina, que sabía lo que su papá haría y lo esperaba como él le pidió, decidió filmar la situación.

“Cuando regresé al coche me mostró lo que había filmado y yo estaba muy emocionado. Le dije que otro día lo íbamos a compartir en las redes para que quizás eso pueda ser de inspiración para que otras personas lo ayuden, porque era la primera vez que yo lo veía, o que ayudaran a otros más que vieran en la calle porque, lamentablemente, a veces parecen que son los invisibles de la sociedad”, dijo Gastón.

Entre las repercusiones inmediatas que recibió cuando el video que compartió en sus redes se hizo viral, llegó la de la Municipalidad de Rosario. “Me contactaron para preguntarme dónde fue y detalles porque dijeron que lo querían encontrar para ayudarlo... Creo que eso, entre la cantidad de mensajes que me llegaron, es lo positivo que queda de esto”, concluye. (Infobae)