Luz verde para un gran mercado y el presupuesto de los doce mil quinientos millones

--Hola José Luis, ¿qué te parece si hoy caminamos un poquito?

--Jaja. Estamos mal, pero no tan mal. Para un par de cafés todavía me alcanza.

--Si pagás vos, nos sentamos entonces.

--Vos no metés la mano en el bolsillo ni en las épocas buenas, así que ya estoy acostumbrado de mantenerte.

--Hablando de esto, te cuento que esta semana me aboqué un poco a los cambios de hábitos que genera en el vecino común este tema de la inflación.

--¡Mirá que interesante! ¿Qué observaste?

--Me llamaron la atención un par de situaciones. La primera, ya hay varios restaurantes y cafeterías de la ciudad que entregan la clásica carta de menú sin precio, cansados de estar modificándola todas las semanas.

--¿Hay que adivinar los valores de un café, por ejemplo?

--En realidad, los tienen actualizados en las cartas digitales, a las que se accede a través del teléfono leyendo un QR. Pero no todos saben utilizarlo y lleva a confusión. Incluso, ví a varios clientes levantarse e irse antes de consumir.

--¿Y la otra?

--Lo viví de manera similar en una fiambrería, una carnicería y una verdulería del barrio. La gente ya no pide por peso. Directamente solicita 22 fetas de paleta cocida, 3 tomates o 2 bifes, por ejemplo. Lleva únicamente lo que va a consumir en el día.

--Otro de los problemas del proceso inflacionario y los cambios constantes del valor del dólar es que los llamados a licitaciones públicas deben reformularse permanentemente, porque tienen un precio tope que las empresas no pueden superar. Entonces, no les cierran los números y directamente no se presentan.

--Según me comentaron, algo de eso sucedió con los trabajos previstos en la Terminal de Omnibus San Francisco de Asís para realizar refacciones en la red de incendios.

--Claro, van a reformular el presupuesto, ajustando valores. La red de incendios data de 2006, y prácticamente quedó obsoleta. Si tenemos en cuenta la gente que pasa diariamente por el edificio, es una obra necesaria. En esta ocasión, se había cotizado en poco más de 50 millones de pesos en mano de obra y materiales, que evidentemente ya no alcanzan.

--Tampoco la licitación para la puesta en valor del edificio del Concejo Deliberante en Sarmiento 12 tuvo final feliz.

--También se declaró desierta en los últimos días. Nadie ofertó por los trabajos que se pensaban realizar, así que deberán armar otro expediente.

--Entre tantas pálidas, te cuento una buena.

--Así me gusta. Soy todo oídos.

--El viernes van a colocar la piedra fundamental del nuevo mercado cooperativo concentrador de productos agroalimentarios de Bahía Blanca y la Región, un proyecto que impulsa la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, que está celebrando su 73 aniversario, en conjunto con Acohofar y Coninagro.

--Hace un par de años me habías contado algo al respecto. ¿O me equivoco?

--Es posible. En 2017 se compraron 28 hectáreas a la vera de la ruta 51, que fueron cercadas y forestadas. Ahora empieza la etapa más ambiciosa, porque se trata de una propuesta que no sólo apunta a desarrollar un mercado concentrador que abastezca al sur argentino, sino que también incluirá ferias francas, con ventas directas del productor al consumidor. También apuntan a instalar plantas semi industriales para darle valor agregado a algunos de los productos y conformar un gran parque Agroalimentario provincial.

--¿Dónde está ubicado?

--A 1.000 metros de la rotonda de acceso a la ciudad. Y va a tener doble entrada, ya sea por la RP 51 o por la calle del cementerio israelita, lo que va a descomprimir el tránsito de camiones por calles de la ciudad. No hay que olvidar que la Cooperativa de Horticultores posee el porcentaje principal del movimiento de frutas y de verduras, concentrado en la calle 1810 al 400.

--Desde allí mandan verduras y frutas hasta Madryn y normalmente llegan productos de las quintas de Cerri, del partido de Villarino, de Viedma y del Valle Medio, por lo que el movimiento es incesante.

--Ese sector de la avenida Juan Pablo II viene creciendo a pasos agigantados. Hace poco se inauguró la estación de servicio de YPF.

--Sí. Y también me hablaron de un proyecto de una importantísima firma dedicada a la fabricación y venta de maquinaria, sobre todo agrícola. Según comentan, habrían comprado un predio junto a la YPF, en la esquina del camino que va al Cementerio Israelita, para instalar allí una gran concesionaria.

--Te cambio de tema. Esta semana hubo un dato que pasó desapercibido: se aprobó el segundo presupuesto público más importante de la ciudad.

--Si no me equivoco, es el de la Universidad Nacional del Sur.

--Estás en lo cierto. Son doce mil quinientos palitos. ¿Qué me contás?

--Ojo, porque el 92% se va en sueldos, así que no hay mucha discrecionalidad de manejo en sus autoridades.

--Igual, el derrame que tiene la universidad en la economía bahiense es impresionante.

--Y a eso hay que sumarle todo lo que traen los estudiantes de afuera para alquilar, comida, ropa y esparcimiento, que se gastan en el comercio local.

--¿Sabés cuántos empleados tiene?

--En total, son 580 no docentes, 3.200 docentes universitarios (entre ayudantes, asistentes y profesores) y 1.500 docentes pre universitarios. En ellos se planea invertir 11.295.268.296 pesos anuales.

--¿Y con el 8% restante?

--Se paga luz, gas, becas, proyectos de investigación, libros, viajes, cultura, extensión. Es un movimiento de dinero tremendo.

--A vos que te gusta hacer las compras en la Coope de Villa Mitre, vas a tener que busca otra.

--No me digas que cierra.

--No. Mañana empiezan con las tareas de remodelación y ampliación, que demandarán alrededor de 2 meses. Si todo va bien, la reapertura está prevista para el 29 de junio.

--Recuerdo que habían comprado una propiedad vecina con la intención de expandirse.

--Claro. Se va a incorporar el sector de artículos del hogar, que era una demanda de los vecinos villamitrenses. En total, va a quedar con más de 900 metros cuadrados, un 20% más de lo actual. También va a tener un sector de retiro de la Coope en Casa y se ampliará la playa de estacionamiento, que ya estaba quedando chica.

--¿Es la única?

--En el corto plazo también se realizará una intervención importante en la sucursal 24, que está ubicada en el barrio San Roque. Más precisamente en Vieytes al 2.100.

--Pasemos a otro tema. ¿Tenés algo del ámbito judicial?

--Sí, hay una novedad que tiene que ver con un tema que explotó a fines del año pasado y que se publicó en el diario.

--Sin tanto misterio, ¿a qué te referís?

--¿Te acordás que hubo una fuerte disputa por uno de los complejos de canchas de pádel más concurridos de la ciudad?

--Sí, el que está ubicado en Berutti 1600, en la zona del club El Puma y cerca de la terminal de ómnibus. Recuerdo que el dueño original reclamaba que el "encargado" se le había quedado con el predio de 3 canchas (una de blíndex) durante la pandemia. Y que la Justicia le había dado la razón.

--Exacto. A ese punto voy. Me aseguró un boga que estuvo con el tema que la semana pasada se hizo efectiva la restitución del complejo al propietario y que, al menos hasta los últimos días, se encontraba cerrado al público.

--¿Es decir que no se sabe si mantendrá el emprendimiento?

--Nadie lo confirmó por ahora. Sé que la situación le generó mucho estrés y angustia a los afectados por la "usurpación", ya que la familia del encargado y acusado, Cristian Biolchi, era muy allegada a la del dueño.

--Bueno, veremos qué pasa porque está claro que no abundan escenarios para un deporte que está tomando mucho impulso de vuelta.

--Es cierto. Ah, y al pasar te comento un datito relacionado con el ámbito judicial o al menos con alguien que lo transitó durante casi 4 décadas.

--Te escucho.

--El destacado fiscal, juez y camarista penal Guillermo Alberto Giambelluca, después de jubilarse, hace 3 años, se volcó a una actividad que lo apasiona, la escritura.

--Mirá vos.

--Sí, está a punto de presentar en sociedad un ensayo, al que denominó "Incansablemente feliz", que también le servirá para las conferencias y las charlas que habitualmente da.

--¿De qué se trata?

--De tanto analizar y evaluar pruebas y cuestiones fácticas, como son las causas judiciales, se volcó a lo espiritual. Alude a la vida, la existencia, la manera de enfrentar el mundo exterior con éxito, a partir de metas cortas y alcanzables, y de lograr la mayor empatía posible con los demás. Y te anticipo que ya está trabajando en un libro.

--Hablando de cosas positivas, me contaron el caso de la bahiense Constanza Cepedano, una mezzosoprano con más de 20 años de trayectoria, que el 30 de mayo inicia una gira por Europa.

--Mirá que bueno. ¿Dónde se presenta?

--Arranca en Bordeaux (Francia), donde hará 4 presentaciones. Después se traslada a Rodez, también en territorio francés, y cierra con sendos conciertos a fines de junio y principios de julio en Roma (Italia) y en Cadaqués (España). Esta cantante lírica integra desde 2005 el Coro Estable de los Organismos Artísticos del Sur y desde 2017 forma parte del cuarteto vocal Allegro Lirico.

--Que sea con éxito entonces. ¿Qué me comentás de la situación del Club Midgistas del Sur, del que tanto hablamos y anticipamos en nuestras charlas?

--Después de exactamente 6 meses se cumplió lo que resolvió el Juzgado Civil y Comercial Nº2 de La Plata, que el 25 de octubre de 2022 decidió remover al doctor José Luis Malet en el cargo de interventor normalizador. Recién el jueves pasado se hizo cargo uno de los agentes del organismo de contralor, el abogado Alvaro Larroza.

--¿No encontraba el ingreso a Bahía?

--Eso parece. Lo concreto que ya está en funciones y que en los próximos días le llegará toda la documentación de La Plata para confeccionar el padrón de socios y llamar, en un lapso de 90 días, a elecciones, para las que ya se postuló el ex presidente Facundo García.

--En el medio está el torneo Invernal.

--Dicen que no corre riesgo el aspecto deportivo mientras se resuelve lo administrativo. Así que el 21 de mayo vas a poder ir a la pista.

--El otro día estuve por la zona del Parque Industrial y ví muy avanzado el nuevo pórtico de entrada sobre Pedro Pico.

--Planean inaugurarlo en alrededor de un mes. Esa obra trae aparejada otra, que es el asfaltado de esa calle para que se pueda acceder por la rotonda de la Ruta 3. El proyecto, además, incluye adecuar las primeras cuadras de calle Mosconi para estacionamientos sobre boxes.

--Imagino que por allí ingresarán los vehículos pesados.

--Es la idea, y por ese motivo se está interviniendo Pedro Pico, desde De Solier hasta Cabral. De esa manera, se aliviará el tráfico de esa zona.

--¿Qué sabés de la unión de las cinco cooperativas de transporte más importante de la región?

--Tengo el dato que la Cooperativa La Rotonda de Bahía Blanca, la Cooperativa de Transporte La Unión de Pigüé, la Cooperativa de Transporte de Coronel Suárez, la Cooperativa de Transporte La Ilusión de Darregueira y el Centro de Camioneros de Puan llegaron a un acuerdo para conformar una nueva entidad sectorial, que se denominará Mesa de Transporte del Sudoeste de Buenos Aires.

--¿Cuál es el objetivo?

--Abordar temas relativos al transporte de fertilizante, cereal y derivados, desde la óptica del cooperativismo. No hay que olvidar que entre las 5 entidades poseen un parque automotor de más de 500 unidades, por lo que es un actor de vital importancia para la actividad en estas latitudes.

--¿Te acordás que la semana pasada te conté algo de la unión de un banco totalmente digital con una importante empresa aseguradora para desembarcar en Bahía?

--Sí. ¿Por?

--Sancor Seguros llega a nuestra ciudad con una innovadora solución para la industria de la energía. El producto se llama “Energy”, y es un completo mix de soluciones de asegurabilidad especialmente pensado para la industria del petróleo y el gas, que en Bahía hay varias empresas afincadas.

--Suena interesante.

--El paquete está diseñado para conformar una oferta integral para empresas del rubro, incluye coberturas para las personas (Riesgos del Trabajo, Salud, Vida, Accidentes Personales, medicina prepaga, Retiro) y el patrimonio (Todo Riesgo de Construcción y Montaje, Caución, Integral de Comercio e Industria, Incendio y Todo Riesgo Operativo, Automotores, Responsabilidad Civil, Transporte), con un proceso de contratación muy conveniente, agilidad en los procesos y beneficios especiales.

--Seguramente funcione muy bien. Te cuento que me tocó viajar a La Pampa la semana pasada. Cuando agarré la Ruta 35 observé movimientos en la banquina.

--Están comenzando la instalación de un sistema que mejorará la iluminación del tramo lindante a los barrios Don Ramiro y Bordeu.

--Es un viejo pedido de los vecinos de un sector que creció mucho en los últimos años.

--Según me dicen, el presidente del Consorcio del Puerto recogió el guante y realizó las gestiones ante las autoridades de Vialidad Nacional para colocar 30 columnas con tecnología LED.

--Hablando de accesos a Bahía, ¿qué pasa con el servicio de tren Buenos Aires-Bahía? Hasta la semana pasada, la empresa iba informando la suspensión de los próximos servicios a partir, actualizando la fecha semana a semana, pero ahora dejó de hacerlo.

--Lamento decirte que va a seguir suspendido hasta nuevo aviso. Desde el 21 de marzo que no funciona, tras el descarrilamiento en cercanías de Olavarría. Y te tiró otro dato desalentador: recién esta semana van a realizar una inspección de vías para determinar si es posible reanudar los servicios.

--Viene para largo, me parece. Incluso, la empresa se abstuvo de sacar a la venta los pasajes anticipados para el mes de mayo, algo que sí hizo en el resto de los corredores que administra.

--Si mal no recuerdo, este es el tercer período de suspensión prolongado en poco más de un año.

--Claro. El primero fue del 8 de marzo hasta el 22 de abril de 2022. Allí una una formación descarriló en Pourtalé. El segundo fue del 9 de octubre hasta el 10 de marzo de 2023, por los daños que sufrió el puente sobre el río Salado. Este restablecimiento tuvo corta vida, ya que menos de una semana y media después ocurrió este nuevo incidente en Olavarría.

--Che, donde hay un movimiento tremendo es en el Club de Golf Palihue.

--Es que se viene el primer Norpatagónico.

--Como el primero si hicieron mas de 40...

--No me dejás terminar. Se viene el primer Norpatagónico de chicos. Van a venir como 150 golfistas menores y auténticos minigolfitas de todas partes. Dicen que va a ser un éxito, con fiesta incluida y hasta un torneo nocturno.

--Crece el golf como deporte para chicos, ¿no?

--Evidentemente. Quedó evidenciado en el interés que hubo para este certamen. Y siempre es mejor que los chicos estén al aire libre en un club que en la calle.

--Ni hablar!!!

--¿Fuiste el viernes a la inauguración del cuarto carrito del parque de Mayo?

--No me llegó la invitación de la gente de la cervecería Bauhaus, pero lo importante es que ya son tres las ofertas gastronómicas y que a las dos restantes no les queda mucho para abrir sus puertas.

--Recordáme cuáles son los que faltan.

--La pizzería Hell’s Pizza, cuya apertura es inminente, y Big Six, al que le falta un mes más o menos para terminar su local. Se van a sumar a Casamonte y Coffee Store, a los cuales les va muy bien.

--Podrías hacer un canje, así acotamos un poco los gastos.

--No seas ratón. Andá yendo que yo le pago a Tito...