La nueva de "Willy Wonka": Hugh Grant sería un Oompa Loompa

La nueva versión de "Wonka", película sobre la vida del famoso chocolatero, no se estrenará hasta diciembre de este año. Sin embargo, se siguen revelando detalles de la producción y elenco de esta nueva adaptación del clásico infantil de Roald Dahl.

En la última edición de CinemaCon, la Convención Oficial de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, realizada esta semana en Las Vegas, se proyectó el trailer a una audiencia selecta.

Entre las novedades que se revelaron, se dio a conocer que Hugh Grant interpretaría a un Oompa Loompa, trabajador de la fábrica de chocolates Wonka.

Según informo el medio estadounidense Variety, en el adelanto se pudo a ver al personaje de Grant atrapado en un pequeño frasco de vidrio y a Wonka contratándolo para administrar su fábrica de dulces.

El protagonista de la historia será interpretado por el actor Thimotée Chalamet, nominado al Oscar como mejor actor por su trabajo en "Call me by your name" (Llámame por tu nombre).

En la proyección del trailer, también se lo pudo ver cantando, bailando y girando alrededor de un poste de luz al estilo de "Cantando bajo la lluvia" mientras buscaba recetas mágicas alrededor del mundo. Más tarde intenta hacer volar a la gente con sus chocolates encantados.

Quienes asistieron a CinemaCon también pudieron ver a la actriz Olivia Colman como la dueña de una posadera, mientras que a Sally Hawkins como la amada madre de Wonka y a Calah Lane como la nueva amiga del chocolatero.

Entre las curiosidades que se revelaron, Chalamet contó que para algunas de las escenas del largometraje tuvo que nadar en chocolate derretido real.

También detalló que durante la producción padeció de diversos dolores estomacales debido al exceso de dulces y golosinas que consumió a lo largo del rodaje.

El actor calificó la experiencia como “un sueño hecho realidad” y añadió que, a diferencia de las versiones anteriores del personaje, en las que se lo retrató de manera cínica, “este es un Willy lleno de alegría, esperanza y deseos de convertirse en el mejor chocolatero”.

"Wonka" se estrenará el 15 de diciembre de este año. Chalamet será el tercer actor en interpretar al emblemático personaje. Gene Wilder fue el primero en darle vida en la adaptación de 1971, "Willy Wonka y la fábrica de chocolate". En 2006, Johnny Depp fue quien hizo su propia versión en la película de Tim Burton. (Con información de Infobae)