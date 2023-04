El sábado pasado, tras un llamado al número de atención 144, una expareja de Pablo Víctor Cuchán reclamó auxilio por una serie de hechos de violencia que, incluso, la dejó con una pierna enyesada por una quebradura.

Mientras avanza esa investigación, volvió a la escena un interrogante recurrente sobre si es posible la reinserción social de este tipo de personas.

Cuchán cumplió condena por el homicidio de Luciana Moretti (15), a quien luego de darle muerte descuartizó y quemó en la parrilla de su casa. Fue en octubre de 2004 en Ingeniero White.

Y además tiene otros episodios de violencia de género, antes y después de aquel espeluznante hecho.

"Cuchán es un psicópata, no tiene una gripe que se cura con una pastillita", aseguró la abogada Viviana Lozano, quien representó a la familia de Moretti durante el juicio.

Dijo que no le sorprendió en aboluto esta nueva denuncia -que tramita ante la UFIJ Nº 14- porque "era algo que podía suceder".

"Recuerden que los informes técnico-criminológicos, en su momento, indicaban que no estaba apto para reinsertarse socialmente. Con el agotamiento de la pena (en 2021), los jueces, según la ley, tenían como única posibilidad liberarlo, sino iba a haber una privación ilegítima de la libertad", explicó la profesional, en declaraciones a LU2.

Para Lozano, hay que hacer foco en otro aspecto: "¿hubo reinserción?, ¿hay protocolos para trabajarlos?, ¿hay material humano para aplicarlos?".

En ese sentido, pidió que "los legisladores, de una buena vez, deberían trabajar en una reforma legal" para una mayor protección social.

"Se debería poder tomar alguna medida en particular para que los psicópatas no queden librados a su suerte, porque el peligro es para el resto de la sociedad. La ley tendría que darle otra oportunidad a la sociedad para su seguridad", amplió.

Lozano también informó que los tratamientos pueden darse en internos con condena firme y Cuchán estuvo poco tiempo en esa condición.

"No sé cuántos psicólogos hay dentro de cada cárcel. Los informes eran claros en cuanto a que no veían las condiciones para que se reinsertara socialmente. Lo que no sabemos es si hubo tratamiento. Tampoco sabemos si un tratamiento lo mejora, eso lo tendría que decir un psiquiatra, pero el psicópata narcisita no tiene control de sus impulsos, no modifica en el tiempo esas conductas", cerró.