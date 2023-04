Diego se tiene que llamar... Ramírez metió un golazo y Olimpo ganó el clásico 1-0

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Otro título podría haber sido "Olimpo le ganó el clásico a Villa Mitre y es el N° 1 del Federal A". No hubiese quedado mal, pero antes que me olvide necesito explicar la sensación que me quedó cuando dejé el estadio Carminatti: cuando un equipo sabe que el talento y esa condición a veces sobrenatural que distingue a un jugador se asocian en una fracción de segundo, todo el entorno se envuelve en una ilusión que suele estar marcada por el éxito. Contar con un futbolista que te gana un partido por una genialidad te suele transformar el grado de euforia en estado de imbatibilidad, al menos por un rato, hasta que la adrenalina baje y te pongas a pensar en el rival que se viene.

En un contexto de trámite parejo, con dominios repartidos pero de lapsos cortos, el golazo de Diego Ramírez le dio más briillo a una tarde espléndida y le bajó el volumen a la lógica tensión que generan estos enfrentamientos por el famoso "miedo a perder". El 8 aurinegro recibió en el vértice del área grande, por la izquierda, regateó entre Cocciarini y Dauwalder y, tres dedos, sacó un zurdazo con chanfle para que la de cuero, tras una parábola con efecto hacia adentro, se clave en el caño más lejanos de Moyano.

Ese es el punto de partida para analizar el 1-0 de Olimpo sobre Villa Mitre en el primer derby de los cuatro que ambos van a sostener en esta fase clasificatoria de la Zona 1.

Haber abierto el tanteador a los 7 minutos le permitió al dueño de casa disminuir las revoluciones y no acelerar de más. Cada avance fue un flechazo y la visita, con un 4-4-2, no tan vertiginoso y más compacto, trató de sacarle ritmo y progresar en el terreno con mayor cantidad de toques y mejor armado.

En ese primer tiempo, los de Sialle fueron peligrosos cada vez que forzaron, con presión alta, los errores del rival en la salida, mientras que los de Carlos Mungo arrastran un lastre que les sigue complicando el panorama: se quedan sin resolución en tres cuartos y la carencia de un 9 de área hace que las pocas bombas que llegan al área exploten lejos del arco contrario. La Villa fue impreciso en varias ocasiones y quedó largo unas cuantas veces.

Ya en el complemento, Olimpo hizo gala de ese don de poder modificar el chip de un momento para el otro. Más atrás en una cancha que lució flamante, apostó a las corridas de Amarilla para tratar de liquidar a un adversario que recién a los 38 de esa parte rompió el molde y pasó del 4-4-2 a un 4-3-3, siempre buscando espacios donde verdaderamente no los hubo.

El árbitro César Ceballo no cobró ni falta cuando Perotti barrió, sin piedad, a Tapia, y no le mostró --pitó el foul-- la amarilla al 11 villlamitrense cuando arremetió, con planchita directa, sobre el empeine de Fabio Giménez. Sí expulsó correctamente, en tiempo de descuento, a Moyano por cortar con la mano, en el borde del cuadrante mayor (del lado de afuera), un intento de Amarilla que iba hacia la red.

En el equilibrio de un encuentro que tranquilamente pudo haber terminado 0-0, Olimpo resolvió el dilema de un cotejo dramático con mejores interpretes y contó con actor que obnubiló a propios y extraños con una repentización de artista de Hollywood: Diego Ramírez. En torneos como estos, donde la fricción y el combate dominan cualquier escena, un arresto individual vale oro, plata y bronce.

La jerarquía la tiene, los partidos los gana y suele frecuentar los puestos de arriba, de principio a fin, en la fase regular... Después se verá. Por el momento, Olimpo, con 14 unidades, es el N° 1 del país, el que más sumó teniendo en cuenta los que van primeros en los otros tres Grupos: Argentino de Monte Maíz en el 2, Douglas en el 3 y Sol de América de Formosa en el 3 lideran con 13.

La síntesis

Olimpo 1 (4-1-3-2)

M. García 6

Antunes 6

S. Alvarez 5

Lazza 7

Perotti 5

Cevasco 8

Affranchino (c) 6

D. RAMIREZ 8

Gutiérrez 5

Amarilla 6

Vila 6

DT: Arnaldo Sialle

Villa Mitre 0 (4-4-2)

Moyano 4

Dauwalder 5

Manchafico 4

Mancinelli 5

Gorgerino 6

Tapia 5

Cocciarini (c) 6

E. González 6

Formigo 4

Tunessi 6

Peralta 4

DT: Carlos Mungo

PT. Gol de D. Ramírez (O), a los 7m.

ST. No hubo goles. A los 49m. fue expulsado Moyano (VM).

Cambios. 32m. Pucheta (6) por S. Alvarez, 57m. F. Giménez (6) por D. Ramírez y 80m. Hadad por Gutiérrez, Trejo por Vila y Flores por Perotti, en Olimpo; 62m. Olinik (5) por Cocciarini, 69m. M. López (6) por Peralta y Jara (5) por Formigo y 83m. Méndez por Dauwalder, en Villa Mitre.

Amonestados. D. Ramírez (4m.) y Cevasco (73m.), en Olimpo; Dauwalder (34m.) y E. González (74m.), en Villa Mitre.

Arbitro. César Ceballo (6).

Cancha. Olimpo (9).