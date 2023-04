Pedrito, el bochófilo que juega en Bahía y se hizo viral en redes sociales

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La tremenda habilidad para jugar a las bochas hizo que su nombre trascendiera en el país. Es oriundo de Villa Mercedes -San Luis- y ahora juega en Barrio Hospital de nuestra ciudad. Su tremeda eficacia hizo que su juego se volviera viral en redes sociales.

Pedro Eugenio Sánchez, más conocido como "Pedrito", forma parte de un mundo casi desconocido para la gran mayoría de los argentinos. Si bien, en su provincia, jugar a las bochas es muy común y es un deporte que practica desde niño -tiene 30 y lleva 22 jugando- las ganas de progresar lo arrimaron hasta Bahía Blanca, donde la competencia te exige lo mejor.

Desde Bahía, donde se codea con jugadores de la talla de Daniel Vitozzi, Luciano Bardelli, Danilo Escobar, Dante Núñez, Pablo Spurio y Fabián Tolosa, entre otros, sus chances de integrar el seleccionado argentino crecen, aunque Pedrito es medido y afirma que ese sería el "gran sueño a cumplir".

Pedrito fue campeón provincial preinfantil, infantil, juvenil y Sub 21; obtuvo un tercer puesto en Cerrito .en un argentino juvenil-, otro tercer puesto en el argentino Sub 21 en Villa Mercedes, San Luis. Y fue campeón provincial en el 2013 en Fraga, San Luis, en primera categoría.

Su logro más reciente cuarto puesto en el argentino de Córdoba del año pasado, donde se despachó con un 15-0 sobre Daniel Vitozzi en instancia de play off, siendo un verdadero batacazo.

"Ni yo lo podía creer. Daniel es un grande entre los grandes. Verlo jugar es un placer, porque tiene una trayectoria increíble. Estoy en el club que tiene su estampa; es más, lo reemplacé a él porque se fue a Olimpia. Para mi es un orgullo, porque se trata de un ejemplo de deportista".

Clubes en los que jugó: Estudiantes, Las Mirandas, La Morocha, Raúl B. Días, todos de Villa Mercedes. En Río Cuarto: Buena Vista y, en Buenos Aires, Boca Juniors de Campana y Porteño de Zárate.

Precisamente, Pedro tiene como compañeros a Mercelo Osores y Danilo Escobar, y están transitando las instancias finales del torneo de parejas de la fase regular, donde Olimpia es líder con 19 unidades y Barrio es escolta con 17.

Pedro sigue firme en su idea de crecer como jugador.

"Mi viejo me metió en esto: me llevó un día, me enseñó y después le pedía que me llevara todos los días", afirmó Pedro, quien se inició en el Club Atlético Estudiantes de Villa Mercedes.

Le gusta ver voley, básquet, fútbol, tenis y se prende a jugar padel y fútbol.

"Soy hincha de Racing, pero no fanático, sólo simpatizante", aseguró.

"¿Algo extraño que viví alguna vez? Jugando un partido en un argentino infantil en un club de Catamarca se metió un caballo a la cancha; el club no estaba cerrado y no tenía alambrado. Se metió el caballo a la cancha como si nada (risas). Eso fue algo impensado", contó.

"¿A qué apunto? A ganar un torneo en Bahía, donde hay mucha competencia y ser considerado para el seleccionado. Si me va bien tendré chances de jugar por Argentina. Las potencias son Francia, Croacia e Italia".

Respecto a la viralización que tuvieron sus videos en redes sociales, el deportista comentó: "Empecé y subí un video, dos y después mis amigos me dijeron que tenía que seguir subiendo. Pero lo hice todo para joder, sin buscar lo que pasó".

Cuando sus videos empezaron a desparramarse por los rincones de Internet, Sánchez se vio sorprendido: "No lo podía creer".

"La mayor emoción deportiva fue lograr el cuarto puesto en este argentino que pasó en La Paquita, Córdoba, en el individual. Pero más allá de eso, siempre quiero ganarles a los mejores jugadores que hay en el país, o por lo menos tratar de hacerles buen partido. Más allá de mi condición física no estoy muy lejos", remarcó.