Ciberdelito: cuáles son las principales estafas telefónicas y cómo evitarlas

Los fraudes y las estafas virtuales siguen aumentando y sofisticándose en la medida que continúa creciendo la digitalización, la bancarización y el uso de medios de pagos digitales y de billeteras virtuales. Los ciberdelincuentes aplican nuevas formas de fraudes y estafas y muchas veces resulta difícil prevenirlas. Una de las más comunes es la que está directamente vinculada con las llamadas telefónicas y que tiene como objetivo robar las claves personales de home banking para hacerse del dinero de las cuentas. Mientras que otro de los métodos delictivos más identificados es el del pedido de descarga e instalación de aplicaciones en celulares y computadoras. Se trata de programas que permiten a los estafadores acceder a la visualización de lo que se está realizando en la pantalla de los dispositivos para robar datos personales.

En ese contexto, Banco Provincia elaboró una serie de consejos para que sus clientes y clientas puedan prevenirse.

En caso de recibir un mensaje de WhatsApp o un llamado telefónico de un número privado o desconocido es importante tener en cuenta que pueden provenir de destinatarios falsos que buscan concretar algún tipo de delito virtual, por lo que no se deben dar a conocer claves, usuarios ni códigos como el Token, además de información personal relevante.



El phishing o la suplantación de identidad es un mecanismo que se utiliza para conseguir información confidencial de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad digital de las personas. Estar alerta e informado/a, así como custodiar celosamente la información confidencial, da la posibilidad de prevenir cualquier vulneración que ponga en riesgo el bienestar financiero de las personas.

Por esto mismo nunca se deben dar a conocer datos personales como respuesta a una llamada telefónica, ya que el Banco jamás se contactará con sus clientes para pedir información sensible y confidencial como usuarios y contraseñas de home banking.

LOS MÉTODOS DE ESTAFAS MÁS UTILIZADOS

Llamadas solicitando claves personales

Normalmente los ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes del Banco, de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, etc.), prestadores de servicios (Claro, Flow, Personal, Edesur, etc.), entidades públicas (Anses, IPS, etc.), con distintas excusas como haber ganado concursos, haber sido favorecido o favorecida como beneficiario/a de una asignación, entre otras, donde se induce al cliente a compartir datos personales.

En la mayoría de los casos, con la excusa de realizar una transacción segura, los estafadores inducen a las personas a realizar determinados pasos en el cajero automático para sacarles el usuario y la contraseña de home banking y/o el número de token y compartir los mismos a través de una foto. Esto les da acceso a los estafadores a la cuenta de los clientes y les permite vaciarlas como así también acceder a créditos.

Ante estos casos, el Banco recomienda cortar el llamado y no otorgar ningún dato. Asimismo, si se duda de la veracidad del llamado, se debe colgar y llamar de forma personal a la empresa o entidad que se presenta, ingresando al sitio oficial y corroborando que el teléfono sea el correspondiente.

Pedidos de descarga de aplicaciones

Otra forma de estafa muy utilizada por los ciberdelincuentes es la del pedido de descarga e instalación de aplicaciones en celulares y computadoras. Al igual que con los pedidos de claves personales, en estos casos se hacen pasar por representantes de bancos o entidades estatales y solicitan la descarga de un software para luego robar la identidad de las y los usuarios.

En este sentido, hay que aclarar que bajo ningún concepto se deben instalar estas apps debido a que se trata de programas que permiten a los estafadores acceder a la visualización de lo que se está realizando en la pantalla del celular o en la computadora. De esta forma inducen a las personas a realizar distintas transacciones como la solicitud de token o el ingreso de claves y no necesitan pedir que se les brinde esa información porque lo visualizan desde su propio dispositivo.

Los programas más utilizados para este tipo de estafas son: TeamViewer; AnyDesk; Dameware; Mikogo; Ammyy; Chrome Remote Desktop; Join.Me; WebEx; LogMeIn y VNC Connect.

Por eso es importante que antes de instalar un software o app en los dispositivos se investigue en internet para qué son utilizados. Se recomienda ante la duda de la fuente no realizar ninguno de los pasos que se solicitan por teléfono.

Ante estas eventualidades, los clientes y clientas de Banco Provincia se pueden contactar con el Centro de Atención y Servicios (CAS) al 0810-22-BAPRO (22776). Las consultas se pueden realizar de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.

En caso de encontrarse en el exterior, se pueden contactar al (54-11) 4109-7501 o 2821-6201 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.