La hermandad con la que nació el clásico Argentino-Sportiva

Este sábado se definirán los campeonatos superiores de la Unión de Rugby del Sur, con las finales en Primera A, Intermedia y un amistoso en Preintermedia.

Todo a jugarse en las instalaciones del club Argentino (Pilmayquén y Abad), donde los locales se aseguraron la localía en la categoría principal, luego de finalizar en el primer lugar de la etapa clasificatoria y por mejor diferencia de tries respecto de Las Palomas.

Las finales de Primera e Intermedia (Sociedad Sportiva-Universitario) se emitirán en vivo a través de La Nueva Play, en alianza con Rugby Report y la Unión de Rugby del Sur. Habrá relatos de Alejandro Sieli y comentarios del profesor Raúl Rivas. Se pondrá en juego la "Copa Dietrich".

Por otra parte y como dato histórico relacionado con uno de los clásicos bahienses, Argentino y Sociedad Sportiva también disputaron el campeonato local de 1970, la primera temporada del Azul en el ámbito URS.

Recordemos que el 29 de abril de ese año el club de avenida Colón anexó el rugby de Albatros, uno de los equipos fundacionales del rugby de nuestra ciudad.

Argentino-Uni por la rueda inicial, reinauguró Alem y Florida el 24 de agosto de 1970.

Y tal fue el poderío de la "sección Albatros" en ese momento, que le disputó el Oficial palmo a palmo a Las Palomas, que venían compitiendo en los torneos de la URS desde 1958.

Al igual que en 2023 los equipos tenían una fecha libre, pero a diferencia de la edición actual, el Oficial 1970 se jugó a dos ruedas. Con Sportiva tomando la delantera para llegar a la penúltima fecha como líder e invicto.

Sin embargo, el juego de forwards de Argentino sección Albatros (tal como se lo denominó en los primeros años), fue sentando las bases de juego y la solidez del equipo en su temporada debut.

Se llegó a la penúltima fecha con Las Palomas en el Nº1 pero con la fecha libre a cumplir justo en la última. Es decir, con margen como para sentirse virtual campeón.

En la que fue una definición del Oficial apasionante ya que tanto Sportiva como Argentino fueron dos equipos muy competitivos e inalcanzables para el resto. Argentino dirigido por Martín "Fachenzo" Martínez-Edgardo "Cacho" Gómez, mientras que Sportiva tuvo como entrenador a Jorge Suardíaz.

El plantel de Argentino que le ganó a Sportiva un partido clave.

En la penúltima se encontraron y la victoria fue de Argentino por 17 a 8 en Alem y Florida, donde el ganador ejerció su localía. Partido en el que tuvo mejor comienzo Argentino con drop de Tomás Greig, try de Ángel Subota y penal de Juan C. Legorburu para el 9-3 de la primera etapa (descontó Panero con un penal). De acuerdo con la crónica, en el segundo tiempo Sportiva salió a cambiar la historia con la velocidad y manejo de sus tres cuartos. Y llegó al try, pero el árbitro lo anuló por pase hacia adelante. A los 70m llegó el try visitante por medio de Pablo Fasano (convertido por Panero), pero Ángel Subota selló el triunfo de Argentino con un try en la última jugada.

El XV de Sportiva que se consagró campeón 1970.

En este choque Argentino contó con Pedro Quaglia, Luis Salomón, Osvaldo Sieppe, Jorge Valeriani, Luis Janelli, Aldo Borromei, Ángel Subota (capitán), Raúl Donnari, Eduardo Pérez Martinetti, Oscar Estrada, Tomás Greig, Carlos Torres Pérez, Juan Carlos Legorburu, Alejandro Larriera, Horacio Marchesi y Raúl Grill. Juez de touch, Carlos Valera.

Sportiva tuvo a Ernesto Doria, Roberto Sahores, Daniel López, Alberto Martínez Gambino, Oscar Gutiérrez (capitán), Héctor Bertoncello, Horacio Seligra, Guillermo Rabitti, Juan Pedro Gardes, Oscar Doria, Héctor Pedemonte, Julio Cogan, Pablo Fasano, Daniel Fasano y Raúl Sette. Juez de touch, Jorge Pazzi.

Sportiva campeón del Oficial de Intermedia 1970.

El dato de color de esa penúltima fecha fue que Sportiva había conseguido victorias ante Argentino en Intermedia (26-3), en Cuarta (52-11) y también en Quinta (52-0).

Para consagrarse campeón de primera división Argentino tuvo que conseguir una última victoria en la fecha de cierre que le permitiera alcanzar a Sportiva, que tendría libre.

Finalmente el Azul se impuso a Universitario por 15-3 (arbitraje de Cacho Gómez), alcanzó a Las Palomas y ambos equipos fueron nombrados campeones de la temporada 1970.