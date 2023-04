En las últimas horas se conocieron más denuncias por presuntas estafas mediante la venta de terrenos estatales a particulares, con Déborah Antonella Vallejo (31) como principal sospechosa y paralelamente a las aparentes defraudaciones con su corralón en Villa Mitre.

Otra víctima denunció a la expolicía por haberle vendido un terreno en un lote que es propiedad de la Provincia, y está delimitado por las calles Río Negro, Neuquén, Emilio Rosas y Tierra del Fuego, en Villa Ressia.

Como consecuencia de la maniobra ilícita, la denunciante perdió "1.000.000 de pesos" desde que en febrero inició el proceso de compra del bien.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la entrevistada, Vallejo ofrecía los terrenos a la venta en Facebook y bajo la fachada de una firma presumiblemente falsa denominada "Gestión grupo inmobiliario".

"Como notamos que todo era raro y ella no nos quería dar información cuando le preguntábamos, empezamos a sospechar, nos asesoramos con un abogado y nos dijo que los papeles no servían", relató la informante.

"Ella directamente te entregaba la documentación de compraventa y posesión, que ya traía firmada por el (supuesto) dueño (del terreno) y por un escribano. Le pedí que me entregara una copia fiel y me contestó que me la iba a dar la próxima semana, pero ya pasó un mes y no tengo novedades", agregó.

"También le insistí con poner a un escribano de mi confianza y estar presente (durante la operatoria), pero ella se negaba y me decía que ese trámite lo hacían ellos en La Plata. Entonces me di cuenta de que era como me había dicho el abogado", continuó la mujer.

La investigada afirmó que le "cedieron" los terrenos del Estado, aunque la vocera desmintió esa versión.

"Nos dio un plano del lote, pero cuando vas a Catastro te dicen que no existe. Sólo está marcado un jardín de infantes, un galpón de EDES y el cuartel de bomberos de Villa Ressia", dijo.

"Lo único que quiere es dinero"

Posteriormente la acusada le manifestó a la compradora que si abonaba la totalidad del valor del inmueble, en 5 días iba a poder contar con la escritura correspondiente.

"Pero a otros compradores les dijo que la iban a recibir en junio, así que me di cuenta de que lo único que quiere es dinero", remarcó la fuente consultada que denunció en fiscalía.

La damnificada aseguró mantener contacto con Vallejo, quien la semana entrante comenzaría a atender nuevamente a sus 'clientes'.

"Vamos a ver si nos devuelve la plata, pero ya está denunciada. Cuando le hablás de esto por WhatsApp, te bloquea y no tenés más contacto con ella", explicó.

Reclamos y amenazas

Compradores estafados por medio de la casa de materiales de construcción que funcionaba en Sócrates 1933, le reclamaron a Vallejo la devolución del dinero por el pago de productos no entregados.

Vallejo al parecer los amenazó "a punta de pistola".

"Supuestamente anda armada por todos los problemas que tiene. Estos días anda custodiada por un auto blanco", expresó la denunciante en base a testimonios de vecinos del barrio Viajantes del Sur.

"Se nota que es una mujer con impunidad en Bahía, porque amenaza a todo el mundo y nadie hace nada. Lo que está pasando es terrible y espero que no quede impune", concluyó.

Por otra parte, se presume que la sospechosa ofreció servicios a través de una constructora, utilizando una página de Facebook del corralón DTE (en ese momento funcionaba en Brown al 1500), pero con un teléfono de KMN Construcciones, que no tendría vínculo con esta mujer.

En el perfil de la red social figura el teléfono de contacto real de KMN, y también su logo, pero con las letras invertidas "MKN Construcciones".