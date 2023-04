El caso de las presuntas estafas cometidas por la responsable de un corralón en Villa Mitre, dio un nuevo giro luego de que otra víctima denunciara a Déborah Antonella Vallejo (31) por una supuesta defraudación mediante la venta de un terreno en Villa Ressia.

La denunciante afirmó que Vallejo también estafó a sus dos hermanos y a otros compradores de terrenos en ese sector de la ciudad, los cuales -dijo- no se pueden vender porque al parecer están "destinados a espacios verdes".

"Tampoco podemos construir porque nos van a sacar; la Municipalidad está al tanto de todo. En Catastro averigüé que los terrenos son de la Provincia, pero están custodiados por el municipio", indicó la entrevistada, quien prefirió no identificarse.

"Cuando empezamos a sospechar, porque (a la denunciada) la escracharon en Facebook por las estafas con el corralón, me puse a averiguar con mi abogado y los documentos no eran legales. Consulté en el Colegio de Martilleros y me confirmaron que ni la inmobiliaria Gestión Grupo Inmobiliario ni la matrícula de Vallejo están inscriptas ahí", agregó.

"(La firma) está registrada en AFIP, como otras tantas que estafan, pero no hay martillero a cargo", continuó la mujer que ayer radicó la denuncia en fiscalía.

De acuerdo con su testimonio, en diciembre pasado aparentemente se presentó otra denuncia contra la sindicada, también en relación con la venta irregular de terrenos en la "calle Chile".

Acusaciones cruzadas

Según la fuente consultada, Vallejo "acusa" a ella y los demás compradores de intentar "usurpar" los terrenos en cuestión.

"Soy una profesional y no tengo necesidad de hacer algo así. Le pagué mes a mes la cuota hasta que me di cuenta de todo. Esta situación es indignante", opinó la damnificada.

"Le hice una primera entrega de 450 dólares y después le pagué 4 cuotas de 60.000 pesos cada una, más 15.000 para el agrimensor. A mis hermanos también los estafó en aproximadamente 500.000 pesos cada uno, y otra gente pagó casi 1.000.000 de pesos", finalizó.

Deuda y multa

Además del perjuicio económico que les habría causado a las víctimas de estafa, Vallejo le debe "240.000 pesos" al propietario del local donde funcionaba la casa de materiales de construcción de la cual era titular, en Sócrates 1933.

La deuda es en concepto de un mes de alquiler impago, más una multa pecuniaria.

"Derivamos el asunto al abogado de la oficina para que reclame la deuda a los garantes", explicó una representante de la inmobiliaria interviniente, quien confirmó que Vallejo es la titular del contrato de alquiler.