¿Estará Grogu en las nuevas películas de Star Wars?

Después de la celebración de la Star Wars Celebration en Londres, los fans de Star Wars han recibido varias respuestas sobre el futuro de la saga en la gran pantalla. La productora ejecutiva Kathleen Kennedy confirmó que están en camino tres nuevas películas, incluyendo una dirigida por James Mangold y otra por Dave Filoni. Sin embargo, estas revelaciones también plantean preguntas sobre el destino de ciertos personajes, como el adorado Grogu, apodado "Baby Yoda".

La película de Filoni se situará en un período temporal entre la trilogía original y las secuelas, al igual que la serie de televisión The Mandalorian, y explorará la guerra entre lo que queda del Imperio y la Nueva República. Dado que la mayoría de las series de Disney+ tienen lugar en este período, se espera que la película reúna a varios personajes. En una entrevista reciente con Yahoo! Entertainment, Jon Favreau y Dave Filoni hablaron sobre el futuro de Grogu en la gran pantalla.

Favreau, creador del personaje de Din Djarin interpretado por Pedro Pascal, fue cauteloso al principio, pero señaló que el pasado y el futuro de uno de los personajes más queridos de la saga creada por George Lucas se explorará en algún momento: "Todavía no sé de qué puedo hablar, pero ciertamente todo se está discutiendo. No sabemos mucho, eso es correcto. Sí, es por diseño, honestamente, porque es algo que George Lucas siempre decidió no revelar demasiado y creo que es parte de lo que hace que el personaje de Yoda siga siendo tan especial y único. Así que hemos elegido honrar eso hasta este punto".

Por otro lado, Filoni fue más claro al afirmar que no exploraría el pasado y el futuro de Grogu en su película: "No, no lo creo. No para mí. Mando es su familia". Actualmente, la tercera temporada de The Mandalorian está en emisión en Disney+. Después de su finalización, los espectadores tendrán que esperar hasta el verano para ver la serie de televisión sobre Ahsoka, en la que Hayden Christensen volverá a interpretar a Darth Maul.