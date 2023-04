El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) declaró este martes que no piensa retirar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra en Nueva York, por el pago en negro a una actriz porno a cambio de su silencio sobre una relación extramarital.

"No, nunca abandonaría. No es lo mío. No lo haría", dijo el exmandatario quien, además, dijo que sus oponentes demócratas representan al partido de la "desinformación",

El empresario fue acusado por un gran jurado de Manhattan -a principios de este mes- de 34 cargos relacionados con su presunta implicación en un pago de 130.000 dólares por silencio y posterior encubrimiento de un supuesto romance con la actriz porno Stormy Daniels -nombre artístico de Stephanie Gregory Clifford- durante su campaña presidencial de 2016.

Trump ya anunció que será candidato a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que puso en duda la capacidad de el actual mandatario, Joe Biden, para competir contra él.

El exmandatario compareció ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos, al tiempo que calificó al caso como una "caza de brujas" contra él.

En tanto, también hoy el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que imputó a Trump la semana pasada, presentó hoy una querella contra el congresista republicano Jim Jordan en un intento de impedir que éste interfiera en su caso contra el expresidente.

La demanda que Bragg ha presentado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se produce luego de que Jordan y otros dos colegas republicanos le conminaran a comparecer ante el Congreso estadounidense para dar explicaciones sobre su investigación.

Trump, que se lanzó en busca de la nominación como candidato presidencial republicano para 2024, es el primer presidente que se sienta en el banquillo de los acusados.

Está acusado de falsificar libros contables para esconder los 130.000 dólares pagados a Daniels poco antes de la elección de 2016 que le llevó a la Casa Blanca. (con información de Télam)