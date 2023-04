Kicillof: "Bahía es un faro productivo del territorio bonaerense"

En el 195° aniversario de Bahía Blanca, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dialogó con el equipo de El primero de la mañana por LU2 y además de analizar el escenario político actual, habló de las obras hídricas, la industria y las oportunidades de crecimiento de la ciudad.

Al comienzo de la entrevista, abordó la situación hídrica y aseguró que “el compromiso con la cuestión del agua en Bahía es algo que esta desde un primer momento” y explicó que las obras de saneamiento en general son las que no se hacen “porque son caras, tardan mucho, van enterradas y generan muchas molestias” además de que “muchas veces no acompañan el crecimiento de la población”.

“Este verano fue una temporada bisagra, hicimos una inversión muy grande para que la cuestión del agua sea más llevadera porque aunque la solución definitiva no está, estamos haciendo inversiones que le van a cambiar la realidad a Bahía Blanca y la provincia” aseguró Kicillof.

Además, enfatizó que Bahia Blanca “es sin dudas un faro productivo del territorio bonaerense” y que “tiene algo muy importante como el trabajo de los empresarios bahienses y otras, que no quizás no son reconocidas”.

En esta línea, mencionó los avances de las negociaciones y obras para que el acuerdo YPF-Petronas pueda construir una planta de licuefacción en Bahía Blanca y así industrializar el gas proveniente de Vaca Muerta e instó a “defender el polo productivo local” prestando especial atención a todas las posibilidades con las que cuenta la ciudad, como un puerto de aguas profundas y un importante polo industrial.

En este punto, reconoció a la dirigencia local y mencionó a Federico Susbielles, con quién dijo “tener contacto directo y frecuente para tener el pulso de la situación y acompañar las obras que se necesitan”, como el caso de la obra de Circunvalación Norte que “avanza a paso firme a pesar de las dificultades y que no es una época sencilla”.

En cuanto al escenario electoral, Kicillof dijo que “sabía que iba a ser un año complicado, no me esperaba ataques tan virulentos, pero hay una lectura que tiene que ver con un hecho objetivo, porque Buenos Aires representa el 40 % del padrón y la oposición apunta a reclutar votos”.

“Veo que la oposición, además de las diferencias de oportunismo electoral que tienen, han lanzado más de diez candidatos que no es porque tengan candidatos potentes; sino porque no se pueden poner de acuerdo. Hace 6 meses que están en campaña” sostuvo y sumó “yo dije que no estoy en campaña, y lo demuestro trabajando con seriedad. Mi compromiso no es solo con este mandato sino para dejar una provincia mejor que la que recibimos, se prometieron tantas obras durante tantos años y hoy las estamos haciendo”.

Por último, y luego de reiterar el saludo por el aniversario de la fundación de la ciudad, Kicillof dijo que “hay una tarea muy importante que es darle protagonismo fuera del conurbano, vamos a seguir trabajando, no importa cuánto ni con que peguen. Bahía Blanca tiene grandes oportunidades y hay que saber aprovecharlas”.