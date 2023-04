Federal A: Villa Mitre recibe al líder Cipolletti y Olimpo es visitante

Hacía rato, por no decir muchísimo tiempo, que no se daba algo parecido, que jueguen todos un sábado. Como el Consejo Federal no suele programar encuentros los feriados nacionales (mañana es 2 de abril), los cuatro duelos de la cuarta fecha de la Zona 1 del torneo Federal A irán hoy.

Sansinena, uno de los cuatro invictos del Grupo, recibe a Sol de Mayo a partir de las 16.

Así va el albirrojo de Cerri: I. Chávez; Santángelo, Piro, Vitale, Trujillo; Aguirre, Mera, Robles, Véliz; Parodi y Moyano.

A la misma hora, Olimpo, el único de los “nuestros” que va de visitante, se mide con uno de los colistas, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El posible 11 aurinegro: M. García; Antunes, S. Alvarez, Lazza, Perotti; Cevasco; Affranchino, D. Ramírez, S. Gutiérrez; Amarilla y Toledo.

Villa Mitre, que ya tuvo libre y empató sus dos cotejos 0-0, espera en El Fortín al líder Cipolletti.

El DT Carlos Mungo mantiene una duda: Moyano; Dauwalder, Manchafico, F. Mancinelli, Gorgerino; Tapia, Formigo, Cocciarini, E. González; Tunessi y Trecco o Peralta.

Cerrando la jornada, a la noche, a las 20, Liniers, que viene de perder ante Cipo en Río Negro, espera por Germinal.

Entre tanto hermetismo por parte del cuerpo técnico para brindar detalles del equipo, ¿será esta la formación albinegra?: Partal; Taverna, Paparelli, C. Giménez o Leguiza, Benavídez; Barez, Tridico, Sarraute; Bulgarelli, Cerato y Ortiz.

El programa

* Sansinena-Sol de Mayo, a las 16 (árbitro: Maximiliano Macheroni, de Rosario).

* Círculo Deportivo-Olimpo, a las 16 (Lucas Cavallero, de Villa Constitución).

* Villa Mitre-Cipolletti, a las 16.30 (Joaquín Gil, de San Pedro).

* Liniers-Germinal, a las 20 (Luciano Julio, de Cipolletti).

Las posiciones

1) Cipolletti, 6 puntos; 2) Sansinena y Germinal, 5; 4) Olimpo y Liniers, 4; 6) Villa Mitre y Santamarina, 2; y 8) Sol de Mayo y Círculo Deportivo, 1.