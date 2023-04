´Video: "En la última largada pensé en mi carrera y no más en él"

Alivio, satisfacción y alegría. Algunas de las infinitas sensaciones que pudieron percibirse en Luciano Vallejos unos minutos después de consagrarse bicampeón del Midget, luego de adjudicarse de punta a punta la última fecha del Estival 2022/23.

Entre medio de los interminables festejos, los miles de saludos de sus fanáticos y el desahogo propio, que incluyó un cálido y respetuoso saludo con su rival Luciano Franchi, Vallejos alcanzó a hablar con "La Nueva." y emitir algunos conceptos.

"Vinimos a esto, a ganar y a depender de nosotros. Feliz por otra vez conseguir esto y demostrar lo mucho que se trabajó", contó Lucho, quien con la de anoche sumó además su quinto triunfo del ciclo veraniego ya concluido.

"En un momento, cuando se paraba constantemente la final, llegué a pensar que no era para mí. Venía delante de Lucho (Franchi) pero lo veía cada vez más cerca y ahí me preocupé. Pero en la última largada pensé en mi carrera y no tanto en él", agregó.

Un nuevo capítulo de oro escribió Vallejos en la historia del Midget, sumando su segunda corona y de forma consecutiva. El último en lograr dicha faena fue Martín Saldamando, campeón de las temporadas 2009/10 y 2010/11.

La nota: