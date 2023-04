El cambio de clima político avanza a pasos agigantados

Los avatares climáticos, que bien podrían también proyectarse a la política tradicional, pueden provocar un quiebre electoral. Así como el expresidente Mauricio Macri sabe, como ningún otro dirigente del PRO, que perder la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería para el partido amarillo el comienzo del fin, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner piensa casi idéntico sobre la elección del oficialismo en territorio bonaerense.

Claramente, como aseguran portavoces de Juntos, la provincia de Buenos Aires podría transformarse en “refugio gubernamental” del kirchnerismo duro, ante el probable mal arrastre electoral del Frente de Todos en la competencia presidencial.

Alrededor del escritorio de cedro de su despacho principal, el gobernador Axel Kicillof y su mesa chica ministerial tienen la convicción de que el nombre de Cristina debe prevalecer en cualquier tramo de la boleta del FdT en la Provincia.

“Con Cristina no alcanza y sin ella no se puede”, se escucha de vez en cuando decir a no pocos funcionarios, blanqueando buena parte de la estrategia de supervivencia política.

En las trincheras legislativas del PJ entienden que, sin CFK en la papeleta oficialista, la elección presidencial será muy compleja porque, por ahora, ningún candidato del FdT tracciona lo suficiente como para liderar un proyecto competitivo.

“A diferencia de la elección nacional, en la provincia se gana o se pierde por un voto y en ese escenario está la principal fortaleza de Kicillof”, afirman en las diagonales.

No obstante, entienden que no se puede naturalizar una situación donde “la figura que tiene mayor intención de voto en todo el arco político no pueda presentarse a elecciones por decisión judicial”, repiten a los cuatro vientos legisladores bonaerenses reiterando ante la necesidad de que Cristina sea la próxima candidata a presidenta del FdT.

“Después decidirá ella si se presenta o no", aclaran. Después de todo a los seres humanos, como dice un reconocido psicoanalista, nos habita la contradicción.

Los principales consejeros de Kicillof recortan la posibilidad que sea candidato presidencial, al interpretar que lo más lógico es que se dedique a gestionar la Provincia y a juntar votos para la canasta nacional del peronismo K.

Es que el renunciamiento electoral de Macri movilizó la organización interna en el FdT, aunque hayan intentado minimizar que se bajó de la carrera presidencial porque las encuestas le indicaban que “no tenía chances” como candidato.

“Macri se corrió de la candidatura pero no de la política”, parecen responder intendentes y legisladores bonaerenses de Juntos, saliendo a bancar el renunciamiento y a empujar el tractor amarillo con la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

Por ahora, ni el exministro Cristian Ritondo ni el senador bonaerense Joaquín de la Torre, también de raíz peronista, alistado en la tropa de Patricia Bullrich, dieron señales de que pretendan bajarse de la carrera por la gobernación.

Dentro del esquema legislativo opositor no pocos también hablan de la sucesión en la jefatura de Gobierno porteño, a sabiendas de que Horacio Rodríguez Larreta quiere ser candidato a presidente.

Está claro que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el mejor trampolín a la Casa Rosada. Lo ideó y lo llevó adelante Fernando De La Rúa en los '90, tal como lo hizo Macri en 2015.

Ahora, el poderoso aparato porteño del PRO comenzó a jugar fuerte en favor de Jorge Macri, primo del expresidente, funcionario de CABA y alcalde en uso de licencia de Vicente López.

“La oposición quiere que al Gobierno la vaya mal para tapar su fracaso durante el gobierno de Macri y los que antes hicieron las cosas mal ahora vienen a dar consejos o a criticar” las políticas de la Nación y de la Provincia, cuestionan dentro del Frente de Todos.

En definitiva, todas las señales parecen indicar que la ruta lleva hacia un escenario de polarización entre el actual oficialismo K y Juntos. Así, al menos, lo entienden dentro del perímetro parlamentario bonaerense donde el calendario electoral comienza a tener injerencia sobre el ritmo legislativo.

“Mientras muchos gritan y se pelean por un botín, desde el radicalismo proponemos soluciones concretas”, tiró el diputado y precandidato a gobernador, Maximiliano Abad. En la UCR entienden que “una de las principales causas de la decadencia crónica de la Provincia es la falta de rumbo”.

En paralelo, días atrás y con la firma de los primeros convenios del plan provincial “Municipios a la obra”, Kicillof prometió desembolsar recursos económicos para las economías municipales, tanto del Conurbano como del interior bonaerense. Un detalle clave en un año electoral en el que los intendentes quieren mostrar la potencia de su gestión con obras de infraestructura.

También la Provincia después de una reunión con representantes de entidades rurales, decidió patear hasta octubre la declaración de emergencia y desastre agropecuario y anunció nuevas medidas de acompañamiento para los productores afectados por las condiciones climáticas, como la sequía que viene afectado al sector agropecuario.