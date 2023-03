Jey Mammón: "Lucas es una víctima de una historia tremenda"

Jey Mammón recibió en su casa a Jorge Rial para hablar una vez más de la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020, que la Justicia proscribió por haber pasado muchos años y que se conoció en los últimos días.

Jey contestó mediante un comunicado para el cual contó con asesoramiento legal. Con el correr de los días, el debate mediático se inrensificó y el exconductor de La Peña de Morfi decidió compartir un video, negando una violación, pero asegurando que conoció a Lucas Benvenuto cuando tenía 16 años.

Benvenuto contestó en sus redes sociales y volvió a asegurar que tenía 14 años cuando fue captado por el conductor. Lo que él pensaba que era una relación, con el tiempo entendió que se trató de un abuso.

En ese marco, Jey Mammón decidió invitar a Jorge Rial a su casa –lugar donde se encuentra recluido desde que estalló el tema- donde recibe a sus familiares, abogados y a los amigos que aún no le soltaron la mano. Varios de ellos, como Nazarena Vélez, expresaron su repudio públicamente y no lo acompañan en este camino que ahora debe transitar, en el que pide un “juicio de la verdad”, a pesar de que este mecanismo legal suele pedirlo la víctima.

“Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”, afirmó el conductor en diálogo con Rial para su programa Argenzuela, que se emite por C5N.

"Judicialmente no hay un tema, con el comunicado busqué expresarme. Es un comunicado que es mío, pero no soy yo el que habla, son palabras de abogados. Yo, así como me ves sentado, estoy así desde el primer día, sentado, tirado o abatido. El comunicado es una manera de ‘algo hay que hacer’. Ahora siento que lo puedo hacer, me está costando un huevo pero es esto lo que tengo que hacer. Yo necesito gritar a los 4 vientos no mi verdad, la verdad", dijo.

Y continuó: "Lucas fue para mí un vínculo amoroso hermoso, digo vínculo porque quizás una cosa es una relación, y creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él. Implicó hasta que le componga una canción, una de las pocas canciones de amor que yo compuse en mi vida. Hoy representa otra cosa. Es una atrocidad pensar en esta denuncia que dice que me conoce cuando tenía 14 años".

"Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa. Mi necesidad es negar rotundamente esta atrocidad. Lo conocí cuando tenía 16 años. El chico que fue con él a la fiesta me escribió un mensaje hace dos días y me puso ‘no puedo creer lo que te está haciendo’. También me dijo que antes de hacer la denuncia le escribió por Instagram y le puso, '¿te acordás cuando tenía 14 años y yo estaba con Jey?' Él le dijo que no es así y Lucas lo bloqueó. Sostengo todo el tiempo que Lucas es un chico que es víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando tremenda", continuó.

“No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”, agregó.

Además, se animó a decirle unas palabras a Lucas: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Jorge Rial destacó que la entrevista le dejó "más dudas que certezas": "Arrancamos en 14 (por la edad del denunciante) la discusión, pasamos a 16, pero nunca llegamos a 18... No es amigo mío y me elige por eso. Hay que ser muy gil para editar la nota que todos buscan, la charla dura una hora y pico y es grabada porque es un tema muy serio". (NA)