Se presenta en Bahía Blanca el libro "Néstor, el hombre que cambió todo"

El publicista y productor de cine y televisión Jorge "Topo" Devoto presenta esta tarde en Bahía Blanca el libro "Néstor, el hombre que cambió todo", un ejemplar de la editorial Planeta, que recorre la vida del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Desde el Ateneo Néstor Kirchner de nuestra ciudad, Devoto sostuvo que "es una alegría recorrer gran parte del país en una ciudad que hacía tiempo no venía pero me unen muchas cosas. Se trata de un libro que cuenta la historia de Néstor joven, escriben muchas personas que lo han conocido en la intimidad y otras que no tanto".

"Cuando la editorial Planeta me plantea hacer el libro me parecía egoísta de mi parte atribuirme una sola versión, porque Néstor está en el corazón y la cabeza de miles de argentinos y estoy seguro que él le cambió la vida a mucha gente.

Devoto produjo también las dos películas sobre Néstor Kirchner: El camino de Santiago y Tierra arrasada.

"Me interesaba transcribir lo que para aquellas personas, que no lo habían conocido tanto, qué significaba Néstor en su vida. Él asumió con una debilidad del 22% en una Argentina implosionada, donde para los jóvenes era más fácil irse del país que quedarse, pero Néstor lo revirtió en un breve plazo", expresó.

El productor contó que tardó entre 5 y 6 meses en realizar el libro, aunque sostuvo que "si me quedaba dos meses más tenía 50 testimonios más" y destacó que en el libro esté la voz del papa Francisco.

"Este libro me permite estar reunido con muchos compañeros, pensar en el futuro y en el rol que nos toca asumir", cerró.