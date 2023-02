De Paul contó qué le prometió Messi en Qatar, el día que le habló como un hermano

Mientras una molestia física hacía que Rodrigo De Paul dudara con estar o no en el encuentro de cuartos de final ante Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi le hizo una promesa.

"Había un 80% de chances de que yo me rompa. Entonces él (Messi) me dice, 'Rodri, no jugués yo te prometo que yo te voy a llevar a semifinales. Pero no arriesgues", contó el volante del Atlético Madrid en Fox Sports.

"Llevarle la contra a Messi es muy difíci -admitió de Paul-. Aparte no me lo dijo como capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor que me quiere", agregó Rodrigo.