El buque regasificador volverá a Bahía para el invierno

Debido a las proyecciones que establecen que el próximo podría ser un invierno más crudo que el del año próximo, a principios del mes de mayo regresaría a Bahía Blanca el segundo barco regasificador.

Si bien todavía se desconoce qué empresa tendrá a su cargo el servicio, fuentes del mercado resaltaron que la firma estadounidense Excelerate Energy sería la única en condiciones –y con intención- de participar de esta licitación.

Para eso habrá que esperar hasta el próximo mes, ya que hay plazo para presentar las ofertas hasta el próximo 15 de febrero y el ganador se conocerá recién en marzo.

Según se explicó, la iniciativa se corresponde con la idea del gobierno nacional de aprovechar los bajos precios internacionales del gas natural licuado (GNL) y, al mismo tiempo, cubrir el pico de demanda de gas en invierno. Por ello, se compraron 30 cargamentos para la terminal de Escobar y, además, el regreso del segundo barco regasificador a Bahía Blanca.

Al respecto, los análisis del área de Planeamiento de la secretaría de Energía indicaron que era el momento adecuado para aprovechar la abrupta caída del precio del GNL a nivel global: el millón de BTU pasó de cotizar unos U$S 36 en noviembre a U$S 20 en enero, y prevén U$S 16 para mediados de año.

Por este motivo, desde Enarsa ofrecieron pagar los cargamentos por adelantado a precio fijo. El riesgo de esta modalidad de compra es que el precio pueda seguir bajando en el corto plazo, pero la apuesta que la mayoría de los analistas vaticinan apunta a una reactivación de la economía China y un alza del GNL por mayor demanda del gigante asiático.

El pliego establece que los buques de GNL deberán arribar al país por el Río Paraná entre el 15 de marzo y el 5 de agosto, y no se descarta que alguno de ellos terminen en la planta de Bahía Blanca. El resto irá a Escobar, al noreste bonaerense.

En la empresa estatal de energía invitaron a la licitación a los principales jugadores del sector como TotalEnergies, BP y Chevron y los traders Trafigura, Vitol, Gunvour y Glencore. (con información de Ambito)