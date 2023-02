"Hay que ampliar Juntos, pero no mezclarnos con opciones como Milei"

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, llega hoy a Bahía Blanca para reunirse con la dirigencia local e intendentes de la Sexta, en el marco de la construcción de su precandidatura presidencial dentro de Juntos, para la cual planea realizar un lanzamiento a fines de febrero o comienzos de marzo.

En diálogo con LU2, Morales aseguró que el clima en la coalición opositora "es muy bueno" y que, a diferencia de 2015 cuando llegaron a las urnas sin un real programa de gobierno que contenga a todos los partidos de la alianza, esta vez sí elaboraron una hoja de ruta.

También se mostró proclive a ampliar la coalición, pero con límites.

"A mí me parece que hay que ampliar la coalición, fundamentalmente incorporando a sectores del peronismo que tienen un pensamiento de romper la grieta y construir soluciones para el país en base al diálogo. Claro que hay algunos límites, no podemos mezclarnos con opciones como la de (Javier) Milei que plantea cuestiones al borde de la antidemocracia aprovechándose de una situación muy compleja, de mucha tristeza y desesperanza que tiene nuestro pueblo, planteando soluciones y caminos fáciles que en mi opinión son un fraude electoral", sostuvo.

El exsenador agregó: "Hay que tener cuidado de amontonarnos y después no poder gobernar, como le pasó al Frente de Todos. Cuando Cambiemos fue gobierno entre 2015 y 2019 hizo cosas bien y otras, no. Por eso el pueblo no nos votó. Todo es un aprendizaje. A principios de 2015 no teníamos programa de gobierno común y ahora sí. Estoy convencido que la única fuerza capaz de reemplazar al Frente de Todos es Juntos por el Cambio".

Respecto de las PASO, señaló que aún no está resuelta la manera en que Juntos dirimirá las candidaturas, aunque subrayó que las primarias son "el mecanismo por el que se van a resolver seguramente todas las diferencias".

"El clima dentro de la coalición es muy bueno. Siempre hay improntas según el candidato, pero hay muy buena energía", dijo, antes de criticar a Alberto Fernández: "El presidente no tiene carácter. Desde la UCR estamos convencidos que el gobierno que viene requiere liderazgo, carácter, un programa de gobierno de coalición de verdad. Ahí están los desafíos".

Morales manifestó que "tenemos que recuperar la gran clase media argentina, poner en debate el tema de los planes sociales que no han sacado a los pobres de la pobreza. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo".

Aseguró que en Jujuy se encontró con "un déficit fiscal que me llevó 3 años acomodar, era una situación caótica, de violencia, corrupción, cortes de ruta permanentes y lo pudimos resolver. Me decían que era una provincia inviable y demostramos que no. Lo mismo va a pasar con el país".

Y explicó que "estamos trabajando un programa de gobierno sin miedo, desde lo monetario, financiero, el tipo de cambio... los problemas de la macro pero también un programa productivo porque estamos convencidos que tiene que haber una gran transformación. Por ejemplo, hay que cambiar el modelo educativo, ir al modelo alemán o francés, donde desde 4º y 5º año ya perfilan para el mercado laboral".

Finalmente, dijo que en Jujuy lograron transformaciones. "Se decía que era una provincia inviable y ahora producimos litio, energías renovables (solar), cannabis con fines medicinales. De dos meses de temporada alta turística pasamos a 11 meses. Y contamos con un régimen de incentivo de radicación de empresas con fuerte devolución impositiva para quienes invierten".

En Bahía, además de las reuniones políticas, Morales recorrerá la ría frente al Puerto para interiorizarse sobre la radicación de los nuevos proyectos energéticos del área y luego visitará la sede de la Unión Industrial. Más tarde visitará Pigüé, Monte Hermoso y Coronel Dorrego