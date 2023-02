Ritondo en Bahía: "Entre Larreta y Bullrich, sin dudas pienso parecido a Patricia"

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y precandidato a gobernador, Cristian Ritondo, aseguró que la figura con mejor imagen para ser candidata a presidente dentro de la coalición de Juntos es Patricia Bullrich, aunque no descartó ser el candidato de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri en caso de que sean los que se postulen.

"Quiero ser el candidato del Pro con Bullrich, Vidal o Macri encabezando la boleta a nivel nacional. Esos tres son mis referentes si deciden competir", dijo en referencia a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en agosto y en las que inevitablemente deberá enfrentar a la línea interna que por el momento encabeza Horacio Rodríguez Larreta, quien en las últimas horas lanzó su campaña para ser presidente.

"Si usted me pregunta con quien me siento más identificado y alineado en cuanto a cuestiones políticas, entre Larreta y Bullrich, no le quepa duda que pienso como Patricia", respondió ante la pregunta de "La Nueva".

"A nivel local mi candidato a intendente es Emiliano Álvarez Porte", aseguró al mismo tiempo que confesó que esta mañana mantuvo un encuentro con Lorenzo Natali, "que viene de hacer una gran elección legislativa en 2021 y que podría ser uno de los candidatos a jefe comunal", sostuvo.

Consultado por la situación interna de Juntos y el desgaste que puede generar una campaña política de cara a las PASO dijo que "lo que tengo claro es una vez que se pase esa elección tenemos que seguir con la coalición y entender que el adversario es el kirchnerismo".

"Ese es el espacio que representa las escuelas cerradas, la inflación del 100 %, los que están del lado de los delincuentes, los aumentos de impuestos y los conflictos con el campo", dijo.

"Nuestra discusión interna es quien representa los valores de Juntos, luego saber cómo vamos a gobernar para terminar con la Argentina de la decadencia, de la inflación y de la que tenemos hoy en que 7 de cada 10 chicos de la provincia son pobres", opinó.

Ritondo explicó además que en los siguientes días recorrerá algunas localidades de la zona para escuchar las inquietudes de la gente.

"Tenemos problemas con el agua, con la creciente inseguridad y un notable atraso en infraestructura que lleva a la Provincia a estar mucho peor que en 2019, La intención es recuperar la potencia productiva, el trabajo y la educación", opinó.

"Los problemas que enfrentamos tiene solución y tenemos que convertir un territorio inviable en envidiable, pero para ello hay que tener decisión política", agregó.