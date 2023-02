El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Bahía Blanca es la ciudad más calurosa del país.

En este momento se registrán 35.2 grados centígrados.

El podio lo completan la capital pampeana, Santa Rosa, con 35.1º C, Formosa con 34.7º C, Ituzaingo con 34.4º C y Pehuajó con 34.4º C.

Bahía fue escalando posiciones desde temprano. A las 9 de la mañana se encontraba en el puesto Nº 7 con 25,8° C. A las 10 registró 29,2° C, ubicándose en el lugar Nº 4 y a las 11 con 31,8° C llegó a la segunda posición.

El pronóstico de tiempo de Satelment para este miércoles 22 de febrero indica que la máxima se ubicará en 39° C.

En la tarde el tiempo será caluroso e irá tornándose inestable. El viento tendrá intensidad moderada en disminución a leve, del noroeste.

La noche será inestable con probables tormentas. Para las 00 se estima una temperatura de 23 grados.