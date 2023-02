El día que Enzo Fernández jugó en Bahía y "mangueó" su foto

Enzo Fernández se transformó en las últimas horas en el jugador argentino más caro de la historia, luego de que Chelsea le comprara su ficha a Benfica en una cifra récord y de la que se hablará por mucho tiempo.

El volante campeón del mundo en Qatar está en boca de todos y por eso vale la pena contar la tarde que jugó en Bahía, le hizo un gol a Olimpo y, después, "mangueó" la foto de ese día en el el Pepino Borello, la cancha donde jugaban las Menores de AFA del aurinegro.

Como todo en su meteórica carrera, esta anécdota no ocurrió hace tanto tiempo. Más precisamente fue el 26 de agosto de 2017, cuando el equipo bahiense recibió en Teléfonos a la 2001 de River por la vigésima fecha del torneo.

Aquel día, la Séptima del elenco millonario se impuso por 4 a 0 con tantos de Fernández, Tomás Castro Ponce, Luciano Paz y Antonio Santa Cruz.

Olimpo paró ese día en cancha a Bargas; Águila, Paz, Fragoza, Paillalef; Zárate, Gramajo, Bardella, Palavecino; Aversano y Muzi. El equipo era dirigido por Ricardo Flores.

River, en tanto, salió con Contrini; R. Suárez, E. García, Guillén, D’Angelo, Elián Valdes, E. Fernández, Castro Ponce, Belloni, Paz y Valentini.

"Me acuerdo mucho de ese partido y de un jugador puntualmente, pero creo que no era él. Era un jugador más morrudito, en comparación a las fotos que veo de Enzo Fernández de pibito. No, no era él. Además este era zurdo, bastante talentoso. De Enzo realmente no me acuerdo. Pero sí de éste que te digo, que era distinto", recuerda Flores, hoy entrenador de Sansinena.

Repesar los goleadores de ese encuentro, le pone más claridad a su recuerdo.

"Sí, ese era: Tomás Castro Ponce, ese... un zurdo que no sabés lo que era, la polenta que tenía", resalta.

Ezo intenta presionar la salida de Matías Águila. Foto: Gentileza Ayelén Angerami - Auriengro Redes

Hoy Castro Ponce se encuentra en el plantel profesional que conduce Martín Demichelis tras ser cedido a préstamo a Godoy Cruz. Y el sábado integró el banco de suplentes millonario por la primera fecha de la Liga Profesional.

Buceando entre esos años como DT olimpiense, Caíto recuerda una anécdota con otro campeón del mundo en 2022, que también sirve para graficar el roce y la competencia que tenían en aquel entonces los juveniles de Olimpo. Algo que le sirvió para luego nutrir los planteles superiores.

"Te cuenta otra: la última fecha de ese torneo vamos a jugar a Vélez y nos toca enfrentar a la séptima campeona, donde jugaba Thiago Almada. Nos hizo tres goles: uno arrancando en mitad de cancha, empezó a pasar jugadores a puro amague, con una gambeta, un barrio... Y otro, uno de 25 metros de tiro libre, la clavo en el ángulo. Una diferencia en calidad, concepto técnico, impresionante, eran chicos de otra calidad", admite.

Enzo encara a Pailallef, defensor aurinegro. Fotos: Gentileza Ayelén Angerami-Aurinegro Redes

Volviendo a lo sucedido con el flamante refuerzo del Chelsea, que se transformó -además- en la compra más cara de la liga inglesa, hay otra curiosa historia de aquel día que jugó en Bahía.

Tras el encuentro, Enzo y algunos de sus compañeros se contactaron con Ayelén Angerami, fotógrafa carhuense que cubrió aquel partido para Auriengro Web (www.auriengro.com.ar en aquel entonces).

"Me acordé que el hijo de Simeone había jugado ese día y me había escrito por Facebook. Y quedó la anécdota porque él ya era conocido en ese momento y yo no le había sacado. Yo hacía foco en Olimpo más que nada", cuenta Aye.

"Entonces ahora, recordando eso, me puse a buscar en los chats y encontré que también me había pedido él y varios de sus compañeros pidiendo fotos de ellos y para Enzo. Ahora no se ve el nombre en el chat porque ya cerró el Face", explica.

"La verdad es que eran mis primeros años como fotógrafa y sacaba menos fotos en los partidos. Así que lo único que tengo es esa foto que me quedó del chat, porque en mi PC ya no tengo nada de esos años. A él le saqué una sola, pobre; fijate que hasta me lo dice en chat. De haber sabido... ja, ja", bromea Aye, quien trabaja para este medio desde 2016.

Con algunos de sus primeros tatuajes que ya cubrían sus brazos, se lo ve a Enzo con camiseta térmica manga larga para el frío bahiense.

Pero la de aquella mañana de agosto no es el único registro de Fernández enfrentando a Olimpo, ya que lo hizo al menos una vez más.

La otra fue en abril de 2016, en el predio de River en Ezeiza, y en ese encuentro se impuso el Millonario por 2 a 1 con un gol de Lucas Beltrán, hoy también parte del plantel profesional riverplatense.

(Datos: La Nueva., Aurinegro Web, Aurinegro Redes y River Plate).