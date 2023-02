El sector que superó la crisis y ahora crece en Bahía, abren más negocios y el inicio de una gran obra

Juan Florín

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? ¿Viste la final del fútbol americano?

--Ja, ja, jamás pensé que ibas a recurrir al Super Bowl para no hablar de Boquita.

--Bueno, tenemos algunos inconvenientes pero ya se van a superar. Igual Ustedes tampoco son el Manchester City. Pero mejor vayamos a nuestros temas ¿dale?

--Ok, pedile a Tito que nos traiga los primeros cortados y arrancamos.

--Dale ¿por dónde querés empezar?

--No sé, me parece que los precios siguen siendo un tema, ¿no? Sobre todo luego del revuelo que armó Alberto con su frase sobre la “inflación autoconstruida”, Cerruti diciendo que no hay crisis económica, el 6 por ciento de enero de aumento que dejó enero y un número similar que se estima para febrero.

--Bueno, creo que dijiste todo, aunque tengo un datito para destacar.

--¿Cuál?

--El viernes volvió a aumentar la carne en las carnicerías locales. De enero a hoy subió casi 50 por ciento. Te digo más, capaz encontrás algún precio más bajo, pero te diría que los cortes buenos no bajan ninguno de dos mil pesitos el kilo.

--¡Uh! ¿Pero y los acuerdos de precios que anunció el gobierno? ¿No empezaban el viernes?

--Sí, pero el programa “Precios Justos Carne” que se extenderá hasta el 31 de marzo próximo, con precios para los cortes vacunos, un 30 % menores, rige para las cadenas de supermercados.

--¿Y las carnicerías con venta directa de frigorífico?

--No tienen ni noticias. Respecto de los supermercados, me comuniqué con un gigante del sector, que trascendió la ciudad y la región para alcanzar preponderancia a nivel nacional, y me dijeron que el programa del gobierno comenzó a regir el viernes en Bahía.

--Una buena entonces.

--Sí claro, aunque yo creo que el programa deberá extenderse rápidamente al resto de las carnicerías bahienses. En cuanto a otros artículos de precios justos, por caso aceite, azúcar, leche, en esa gran cadena va a haber un límite de compra para poder llegar a más gente.

--Ya que estamos con el tema de la inflación, ¿me parece a mí o a la Muni se le está complicando el tema de conseguir oferentes para las licitaciones?

--A la Muni y a todo el mundo porque los organismos tienen un presupuesto oficial y hasta que sale la licitación suele quedar desactualizado, además, muchas empresas tienen miedo de cotizar y luego terminar perdiendo plata. Fijate lo que le pasó a una empresa de las que están levantando un nuevo carrito en el parque.

--¿Qué le pasó?

--Tienen que comprar un equipo de frío y en pocos días este pasó de 450 mil pesos a 1.100.000 ¿Qué tal?

--Volviendo al tema de las licitaciones, vi que no hubo oferentes para la puesta en valor de la plaza Pellegrini.

--Sí y no es la única, también pasó con una rotonda en calle Levalle, en Villa Rosas, que está en mal estado. También quedó desierta la obra en fachada del Teatro Municipal, donde hay pequeños desprendimientos en las cornisas. Las empresas están temerosas, no hay duda.

--¿Peligran las grandes obras en marcha?

--Nación viene pagando bastante bien, así que las dos autopistas andan bien. El panorama está más complicado con Provincia, realmente hay voluntad de hacer las obras que faltan en la 51, pero no hay plata.

--Me dejás preocupado. ¿Qué pasará entonces con la obra de Circunvalación, entre avenida Cabrera y La Carrindanga?

--En este caso no sería pesimista. Hay muchas chances de que siga porque la empresa a cargo es Esuco, la misma que está haciendo la obra de El Cholo y Paso Urbano, entonces tiene el obrador y las máquinas muy cerca, lo que le facilita el trabajo.

--Che, vi un importante movimiento de tierra cerca de la rotonda de la autovía y la ruta 51, junto al predio donde la Cooperativa de Horticultores piensa construir un mercado.

--¿Pegado a lo que va a ser la futura Cooperativa de Horticultores? Si es ahí me hablaron de un proyecto logístico encarado por dos o tres empresas de transporte, pero realmente muchos están viendo con entusiasmo a esa zona, sobre todo luego de la habilitación de la nueva estación de servicio de YPF.

--Mmm... algo más de este tema seguro tenés.

--Je, je. Algo.

--Y bueno, ¿qué esperás para decírselo a tu amigo?

--Lo que te puedo decir es que una importantísima firma dedicada a la fabricación y venta de maquinaria, sobre todo agrícola, habría comprado un predio junto a la YPF, en la esquina del camino que va al Cementerio Israelita, para instalar allí una gran concesionaria.

--¡Por fin una buena, Juan! Veníamos muy para abajo con el tema de la inflación.

--Es verdad, pero si querés podemos seguir con un par de novedades positivas.

--Más vale. No me junto con vos todos los domingos, hace más de 40 años, para terminar bajoneado.

--Y bueno, pero vivimos en Argentina, con todo lo malo y lo bueno, y la economía nunca fue nuestro fuerte.

--Es verdad, pero dale, avanzá con las buenas nuevas que trajiste.

--La primera tiene que ver con el inicio de las obras de ampliación de lo que es la avenida 14 de Julio.

--¿Ya empezaron?

--Exacto. Los primeros trabajos ya pueden verse en la zona de calle Victorica y la planta de ABSA, uno de los extremos del proyecto que llega a la autovía Alfonsín.

--Recordame por favor qué van a hacer.

--Si bien la obra no incluye la zona de Pilmaiquén y 14 de Julio, verdadero nudo vial, abarcará un importante tramo de siete cuadras que pasará de 7 a 12 metros de ancho, con cuatro carriles vehiculares y con espacio para estacionamiento a ambos lados de la calle, bicisendas y un ensanche de veredas en Millamapu. Eso sí, la arboleda existente no se toca.

--Bueno, muy buena noticia, pero me dijiste que tenías un par...

--Dale, voy por la otra. El tema es así. Seguramente te acordarás del valle de lágrimas en el que estaban los hoteles bahienses en plena pandemia.

--Sí claro, incluso más de uno cerró.

--Bueno, hoy la situación es exactamente la opuesta, hasta te diría que varios de los hoteleros locales están exultantes.

--¿No será demasiado?

--Escuchá. Es impresionante lo que están trabajando. Si no hubiese departamentos en alquiler por día, muchos de ellos en negro, hoy estaría explotada la capacidad hotelera bahiense.

--Tirá cifras.

--Los establecimientos más importantes, los de mayor jerarquía, tienen un índice de ocupación por encima del 85 por ciento, lo que sería equivalente a un 100% de ocupación en los lugares turísticos. Te digo más, la semana pasada un gran hotel local tuvo 90 por ciento de ocupación.

--Realmente impensado. ¿Conocés los motivos de este fenómeno?

--Lo que muchas veces venimos hablando y que vos relativizás. Me refiero a las grandes inversiones que se están haciendo y que tienen repercusión en Bahía: los aerogeneradores, el gasoducto desde Vaca Muerta, la ampliación del oleoducto a puerto Rosales, construcciones en obras públicas, inversiones en menor grado en el Polo Petroquímico, etc. Se trabaja mucho con gente de empresas, entonces la ocupación baja un poco los fines de semana.

--Bueno, ojalá siga así, es la otra cara de una ciudad donde mucha gente la pasa mal, ¿no te parece?

--Por supuesto. Lo hablamos mil veces.

--Bueno, pero que no decaiga, seguí con buenas nuevas.

--Tampoco pidas maravillas, aunque hago todo lo posible por rascar el fondo de la olla y encontrar cosas positivas en lo económico.

--Ya sé, pero pidamos otro par de cortados y largá más data.

--Dale, esta tiene que ver con un nuevo local gastronómico.

--Bien, amigo. Increíble lo que arriesga ese sector. Todas las semanas me tirás un nuevo local que abre. ¿En este caso de qué se trata?

--De una hamburguesería artesanal, iniciada por dos jóvenes, justo en el local donde años atrás comenzó un negocio de delicatessens que tuvo mucho éxito, sobre todo entre el público femenino, y ahora se mudó a calle Portugal.

--Felicitaciones a los emprendedores, y ya que estamos en cuestiones del sector gastronómico, ¿qué tal anduvo San Valentín?

--Se trabajó mucho en la gran mayoría de los locales y la actividad que organizaron, con el paseo de autos antiguos, música, etc, fue muy bien recibida por la gente.

--Me alegro, pero ahora decime algo del complejo de locales comerciales y arteria peatonal que piensan hacer en Villa Mitre, donde estaba Expreso Sudatlántico. Hace rato que no me comentas nada.

--Lo último es que el empresario a cargo del proyecto, es decir, el dueño de una conocida cadena bahiense de electrodomésticos que compró el predio que era del Pipa Migliorini, ahora adquirió un par de viviendas. Una da sobre calle Washington, frente a la Coope, y ya la está demoliendo, y la otra sobre Caseros, que se suma a otra que ya demolió.

--Es decir que la idea es hacer un complejo comercial no sólo con salida a calles Alberdi y Castelar, sino también a Washington.

--Exacto.

--Muy completa tu respuesta, pero ahora que me acuerdo, no te hagas el sota y comentame algo del escándalo de la semana pasada.

--¿Te referís al empresario multichoque? Realmente me gustaría ser su chapista.

--Noo, no me refiero a la cuestión Carlaván. Afortunadamente la Justicia tomó cartas en el asunto, aceptó el planteo del Municipio y le prohíbe manejar por un año.

--¿A qué te referís entonces?

--Al escándalo que protagonizaron el otro día dos matrimonios de personas mayores en el shopping de la ciudad.

--Y si... mucho se habla de las peleas de jóvenes a la salida de los boliches, pero esto muestra que estamos todos locos. Es un caso muy parecido al del incidente que protagonizó un conocido médico, el año pasado, en avenida Cabrera, ¿te acordás?

--Sí claro, pero háblame de este caso y no te vayas por las ramas. ¿Qué pasó realmente?

--Ok. Todo empezó en el estacionamiento del BBPS, en una calle interna. Adelante iba una camioneta que detuvo su marcha y el vehículo que circulaba detrás comenzó a tocarle bocina. Finalmente pudo sobrepasarlo y, cuando se le puso a la par, el conductor del vehículo menor insultó al de la camioneta, desconociendo que este había sufrido un conveniente mecánico.

--Bien y después, ¿qué pasó? Esto que me contás es algo habitual en las calles bahienses, pero me dijeron que el tema llegó a mayores.

--Sí. Después la historia siguió y no tuvo un final feliz porque ambos conductores se encontraron dentro del shopping, en el acceso principal.

--Uh... me imagino, allí siguió la discusión y continuaron los insultos.

--Claro y el enfrentamiento fue aumentando en intensidad hasta que la mujer que acompañaba al conductor del auto le tiró un par de piñas al de la camioneta y se desató la hecatombe, como decían en un sketch de Videomatch. Por suerte fue sólo un momento porque rápidamente la seguridad del complejo comercial y la policía los separaron. Pero te aclaro, antes de que preguntes, no son personas conocidas en Bahía.

--Bien. ¿Algo del puerto? Además de los festejos de Carnaval, claro.

--Sí, como te vengo diciendo, la actualidad pasa por la definición que tendrán varias inversiones en danza, pero también por la importante merma que registra el movimiento de granos.

--¿Por la sequía?

--Claro, aunque están también los que siempre especulan. El panorama de los puertos cerealeros en el país es muy serio. Fijate que en el Gran Rosario, en lo que va del año, el ingreso de camiones cayó más de 67% interanual y Quequén exportó un 40 por ciento menos. En lo que hace a los otros rubros, el movimiento es normal.

--¿Tenés datos de acá?

-- Enero pasado, con relación a enero de 2022, estuvo un 55 por ciento por debajo en movimiento de granos, pero acordate que aquel mes de 2022 había sido excelente. De todas maneras el país debe seguir de cerca este tema porque, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el impacto de la menor cosecha es de 10 mil millones de dólares, aunque advirtió que la pérdida puede crecer 4 mil millones de dólares más.

--Bueno, zarpemos, Juan que estamos en pleno feriado largo y seguro tu parrilla no descansa.

--Sólo se trata de ponerle voluntad…

--Dale, hablando de voluntad, pagá la cuenta y nos vemos en una semana.

--Ok, como siempre, pero vos hacete cargo de la propina. Chau, José Luis, hasta el domingo que viene.