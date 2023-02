Nicolás, Alejandra y los 94 testigos de un amor que terminó en boda

Una charla, un "Dos Corazones" y un café. Un viaje de amigos y un beso "robado" un 6 de febrero, fueron el inicio de un noviazgo que nació en el lugar menos pensado: el Hogar del Anciano "Adelino Gutiérrez".

Los protagonistas: Nicolás Nungeser, de 31años y Alejandra Etchegaray, de 46. El es Técnico Agropecuario y hace el mantenimiento general del Hogar desde hace 7 años y Alejandra, licenciada en Enfermería, está al cuidado de los abuelos desde 2013.

"Nos conocimos cuando Nico empezó a trabajar en el hogar. Con el pasar de los meses comenzamos a compartir charlas y mates en los momentos de descanso del trabajo. El empezó a tener detalles muy lindos, me dejaba chocolates 'Dos Corazones' o bombones y de a poco empezamos a conocernos más y a compartir nuestras historias de vida. Fuimos amigos, viajamos a Pehuen Co y Sierra de la Ventana y así nos fuimos enamorando, con charlas hasta muy entrada la madrugada, hasta que un día me dio un beso. Fue un 6 de febrero de 2018, día que consideramos como nuestro aniversario y cuando formalmente nos pusimos de novios", cuenta Alejandra.

Los testigos de este amor, a la sombra en un caluroso día de febrero

Para Nicolás fue su primera boda, mientras que para Alejandra, la segunda y con el total apoyo de su hija Mariana, de 27 años, quien considera a Nicolás como "un hombre maravilloso".

"La decisión de casarnos ahí el pasado 10 de febrero fue porque consideramos a los abuelos como parte de nuestra historia y por el sentimiento de pertenencia que tenemos con ese hogar. Y porque no podíamos llevar a los 94 abuelos al Registro Civil", siguió contando entre risas.

Siempre contando con el apoyo de los directivos de la institución y de los abuelos, que vivían con mucha emoción la relación entre ambos, el noviazgo duró 5 años.

Los recién casados reciben el abrazo y los saludos de los abuelos

"Cuando Nidia Moirano -la responsable del lugar- se enteró de nuestro noviazgo, se puso muy contenta y siempre apoyó la relación. En ese sentido, nos sentimos muy acompañados no solo por Nidia, sino también por Marita, la coordinadora, y todas nuestras compañeras. Somos 40 empleados, 2 varones de mantenimiento (Nico y Víctor) y el resto, mujeres".

Mesa de fiambres, canapés, sándwichs, ensaladas varias, costillares al asador, helado de postre y una mesa dulce muy variada completaron la emotiva ceremonia celebrada en un caluroso día, en el patio de la institución ubicada en Sixto Laspiur al 1800.

"Todo transcurrió hermoso, el día acompañó y ¡mucho! Los abuelos estaban muy emocionados y tristes a la vez, por nuestra ausencia en estos días. Los familiares de los abuelos también se engancharon en la ceremonia, que fue sorpresa para nosotros, porque no nos dejaron ver nada. Los centros de mesa los hicieron los abuelos en el taller de manualidades, el almuerzo y la mesa dulce vinieron de regalo de todos los que integran la institución".

Los novios fueron agasajados por el personal y la

institución

Ahora, queda por delante una luna de miel de 10 días en Mar del Plata.

"Seguiremos escribiendo esta historia juntos, día a día con nuestros queridos abuelos, y en lo personal con varios proyectos de pareja", cerró emocionada.

"En el Hogar estamos muy felices"

"Lo mejor que tiene la institución son los empleados y Nicolás y Alejandra forman parte de ese equipo, estamos muy felices por ellos y con esa familia que decidieron formar juntos", contó Nidia Moirano, responsable del Hogar del Anciano.

Sin ellos, -agregó- el funcionamiento del Hogar no sería posible. "En plena pandemia se quedaron adentro con los abuelos, para ayudarnos con el mantenimiento y el cuidado de ellos. Y teniendo en cuenta que había espacio, algunas enfermeras se llevaron a sus hijos también".

Según dijo, tanto Nicolás como Alejandra son muy queridos por todos los abuelos porque siempre están atentos a sus necesidades y a los que pasa ahí adentro.

Testigos del amor de Alejandra y Nicolás

"Son gente de vocación ellos y todo el personal porque el 80 por ciento de los internados ahí además de cuidados personales necesitan atención y contención. Enternece y emociona ver el trato que tienen con ellos ".

Por estos días, además de la emoción de la boda, tema del que tendrán para charlar "varios días más", los abuelos se encuentran en preparativos para una nueva fiesta: el carnaval.

"Ropa, peluquería, los disfraces, están súper emocionados con lo que se viene. Están invitados los centros de jubilados de la ciudad también para la fiesta de disfraces que, mediante un 'aplausómetro', elegirá al mejor disfraz. Además, el ganador recibirá como premio un fin de semana en Villa Ventana", concluyó.