"El incendio no está controlado, pero el fuego transita lento"

Ezequiel Gabella, secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist, dijo esta mañana que "no está controlado el incendio" que se inició el domingo por la tarde en la zona del Abra de la Ventana y que en las últimas horas se acercó a la ruta 76, que preventivamente se encuentra cortada.

"La ruta en este momento está cortada porque los bomberos están sobre la cinta asfáltica, trabajando literalmente en las banquinas. El fuego se dio inicio en la parte alta y anoche, más o menos a las 2 de la mañana, llegó a hasta la banquina; ese es el motivo por el cual está cortado. Es decir, no es una cuestión de humo o de que haya riesgo para el tránsito, sino precisamente porque los bomberos están trabajando sobre el asfalto", resumió.

El tramo interrumpido al tránsito vehicular es el que va entre Tornquist (desde el sector de la entrada al Parque Provincial-Cerro Ventana) y Villa Ventana.

En diálogo con Panorama, por LU2, Gabella contó que realizó un vuelo de reconocimiento con los jefes del cuartel de bomberos de Sierra de la Ventana y de Tornquist "y ellos me decían que es una situación intermedia".

"Obviamente no está controlado el incendio, hay cuatro o cinco lenguas de fuego con distintas direcciones pero todas transitan demasiado lentas en comparación con otros incendios", explicó.

"Primero porque el viento no es propicio, estamos con temperaturas relativamente bajas y el material que hay en el suelo es verde producto de una primavera y un verano atípicamente llovedor", señaló.

No obstante, aclaró que "la complicación es que durante estos últimos años las tierras se llenaron de pinos, retamas y acacias, no es lo mismo apagar un fuego de pastizal que apagar en un monte o bosque bajo porque directamente no se puede acceder a algunos lugares".

Oportunamente, las autoridades señalaron que el incendio se desató como consecuencia de la caída de un rayo en el sector del Abra de la Ventana.

"Lo importante es que ya están trabajando los aviones hidrantes; hay uno trabajando y uno llegando. Y un helicóptero también hidrante está listo para ser utilizado, así que hay varias herramientas de ataque del fuego", completó Gabella.