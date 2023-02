Alfa quedó eliminado y no pudo llegar al estudio de Gran Hermano

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de lo cómputos y una vez que tuvo el sobre en la mano, ingresó a la casa.

“Esto quema”, dijo. “Quién abandona la competencia hoy es...Alfa”, anunció el conductor sin muchos rodeos. Sorprendido, el exvendedor de autos se levantó del sillón y se fue a buscar su valija, sin saludar a sus compañeros, que abrazaban a Romina.

Mientras tanto, desde la calle se escuchaban fuegos artificiales. “Son los peronchos”, le dijo Walter a Camila mientras caminaba hacia la puerta.

El participante recibió el 52,8 3% de los votos frente al 47,17 % de la exdiputada. Y pidió que no hicieran ningún cántico durante su salida.

Antes del desenlace, pasaron cosas. “Quien va al cuarto y desarma su valija porque sigue en competencia es...Lucila”, les anunció del Moro, debido a que la gente la había salvado de la placa.

“Quiero agradecerle a todas las personas. Hay que tener fe y confianza”, dijo la Tora, que recibió el 5,61 % de los votos. De esta manera, quedaron en la placa definitoria Romina y Alfa.

Después, y antes del desenlace, Romina pasó por el confesionario y expresó: “Dios quiera que la gente me apoye para quedarme, para seguir, para continuar. Sé que es muy difícil porque quedamos muy poquitos y hoy la gente se encariñó con muchos de nosotros. Obviamente me quiero quedar. Siempre me mostré como soy, con mi forma. Y no tengo mucho para decir, realmente. Creo que la gente lo sabe. Agradecerles porque me acompañaron en cada placa que me apoyaron. Y espero que en esta también me apoyen para seguir en la casa. Muchas gracias”.

También Walter fue al confesionario. “Creo que debo quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo. No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero. Siempre hice todo como soy. Nunca me escondí detrás de un personaje, nunca me escondí detrás de nada. No estuve fuera de la casa, no tuve la posibilidad de ver cómo era el manejo del afuera. Y bueno, nada más que por eso. Más no puedo decir" y antes de finalizar agregó: "Creo que siempre fui y me mostré tal cual como soy. Esa es mi manera de ser, mi actitud. Si quieren que me quede, me voy a quedar. Quiero que sepan que soy siempre el mismo. Nunca actué de una manera diferente. Y cuando algo me molesta o me duele, lo digo y lo expreso”, señaló Alfa hasta que consumió todo su tiempo.

Pero mas allá de eso, hubo algo que no es habitual en las galas. Mientras se esperaba que Walter arribe al estudio, los minutos pasaban y ello finalmente no sucedía. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, no está nada claro.

Santiago del Moro, conductor del reality, se justificó: "Hay una manifestación afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio. Veremos mañana si lo podemos recibir. Son causas de fuerza mayor". (NA)