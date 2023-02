Esperan pericias clave por la muerte de una niña de 9 años

layout="fixed-height">

Audionota: Mariano Muñoz (LU2)

Nuevos peritajes a realizarse en las próximas semanas serán clave para determinar si una niña fallecida el año pasado en esta ciudad, fue víctima de abuso sexual y de posterior mala praxis en un centro de salud bahiense, conducta esta última que configuraría un homicidio culposo.



Entre este mes y marzo se llevarán a cabo, en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, análisis genéticos y una pericia histopatológica a los restos de la nena de 9 años, con el fin de confirmar o descartar los delitos investigados.



La investigación del hecho derivó en la formación de dos causas judiciales que se tramitan de manera separada, aunque los fiscales locales Diego Torres y Cristian Aguilar desarrollan un trabajo conjunto.



El primero de ellos está a cargo de una de las fiscalías que investigan delitos contra la integridad sexual y casos de violencia de género, mientras que Aguilar se especializa en materia culposa.



El incidente se originó el sábado 26 de noviembre de 2022, en la vivienda que la menor compartía con sus padres, desde donde sus familiares la trasladaron al Hospital Privado Doctor Raúl Matera como consecuencia de una descompensación.



La paciente ingresó en el nosocomio con “vómitos y convulsiones”, condición que se agravó y provocó su muerte.



Mediante la autopsia inicial se estableció que la pequeña murió como consecuencia de un shock hipovolémico y deshidratación, y en la misma práctica el médico de Policía Científica detectó la presencia de una lesión que podría ser compatible con abuso sexual.



“Se remitieron todos los antecedentes a Junín y, en función del informe autopsial y la metodología que se utilizó, se solicitó la exhumación del cuerpo y una nueva autopsia. No porque la primera se haya hecho mal, sino para profundizar los alcances”, indicó una fuente del caso.



A fines del año pasado la justicia de Garantías bahiense ordenó la exhumación del cadáver de la niña y se efectuó una segunda necropsia también en los laboratorios juninenses, pero sus conclusiones definitivas aún no están disponibles.



“Esta nueva autopsia fue mucho más precisa y estuvo a cargo de profesionales más idóneos, sobre todo teniendo en cuenta la especialidad, porque no deja de ser una intervención forense y pediátrica al cuerpo de una criatura”, opinó el informante.



Hasta el momento no hay personas imputadas en vinculación con lo sucedido, según se confirmó desde el Ministerio Público Fiscal.



A mediados de este mes se hará la pericia de ADN, que consiste en comparaciones genéticas entre los hisopados realizados y las prendas de vestir decomisadas.



En tanto, en marzo se prevé la concreción de un peritaje histopatológico que será primordial para determinar si existió abuso.





“Calculo que va a haber una resolución bastante cercana en el tiempo, porque desde Junín ya fijaron las pericias pese al excesivo trabajo que tienen”, confirmó.



“Muchas veces las pericias histopatológicas (análisis macroscópico de tejidos) son fundamentales para este tipo de resoluciones”, continuó.



Si bien en un gran porcentaje los ultrajes a menores se consuman en el seno intrafamiliar, la fiscalía por ahora no descarta ninguna hipótesis.

Resolución “científica”



A criterio del entrevistado, tanto la Investigación Penal Preparatoria por el presunto ataque sexual como la del posible homicidio culposo tendrán una resolución “científica”.



“Las pruebas testimoniales y las diligencias más urgentes ya se concretaron, pero los médicos van a ser quienes esclarezcan el hecho, así como eventualmente las conclusiones de los estudios que se realizarán. Los dos extremos van a ser trabajados por (peritos de) Junín”, explicó el vocero consultado.



En relación con la pesquisa, la Policía allanó el domicilio de la familia y secuestró los teléfonos celulares de los padres de la víctima fatal, que fueron peritados por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca.



Sin embargo no surgió información de interés para la causa por el supuesto delito sexual, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, encabezada por el doctor Torres.



Además se analizaron imágenes registradas el día del hecho por las cámaras de seguridad del inmueble particular y de la clínica de la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC), aunque el resultado también fue negativo.



Pese al esfuerzo médico para salvarle la vida, la menor falleció y sus progenitores y la médica que la había asistido en el hospital Matera, solicitaron la realización de una autopsia para conocer la causal del deceso.



"A través de la operación autopsial se determinó que la nena murió por un cuadro de deshidratación severa, gastroenteritis no violenta y shock hipovolémico. En las constancias se advierte que la niña habría sido víctima de abuso sexual, no siendo este la causa del deceso", señalaron en ese momento fuentes periciales.



Por su parte el fiscal Aguilar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, deberá probar si hubo negligencia o impericia durante la atención sanitaria a la menor.