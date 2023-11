Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones de este domingo

De cara a la segunda vuelta de las elecciones generales, que se realizará este 19 de noviembre, las autoridades recomiendan consultar el padrón electoral definitivo antes de concurrir a votar.

El listado en el que figuran los datos del establecimiento donde se vota, además del número de mesa designado y el número de orden, está disponible online en la página www.padron.gob.ar y también en esta nota.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) sugiere conocer los datos del padrón previo al sufragio para así agilizar la emisión del voto en los distintos establecimientos.

Para la consulta, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

A partir de esos datos, conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

Si bien el lugar de votación suele ser el mismo que el de las PASO y las generales, puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo.

Otras vías de consulta son el asistente virtual Vot-A: http://wa.me/5491124554444 y la línea 0800-999-7237.

El padrón definitivo, en tanto, también se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina. De este modo, las personas con identidad validada en la plataforma pueden saber cuál es el lugar de votación según los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El DNI digital, sin embargo, no es válido para votar. Asimismo, los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto. (La Nueva. y Télam)