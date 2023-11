Fernando Alfonso: "Queda un mes para tomar una decisión importante, no sólo en mi carrera deportiva"

Villa Mitre está invicto en el torneo de Primera del básquetbol local y, paralelamente, afronta la Liga Argentina, todo con un mismo plantel, que van seleccionando para la competencia doméstica en función del calendario.

Anoche el tricolor le ganó a Bahiense del Norte, el escolta, y mañana jueves recibirá a Pilar por la Liga. Uno de los protagonistas, Fernando Alfonso, estuvo en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play, de 13:30 a 14:30.

"Quiero cortar un poco con los mensajes, porque cada uno que pregunta deja la vara alta diciendo que somos candidatos, y obviamente que lo somos cuando están todos, pero cada partido hay que asumirlo con compromiso más allá del material que tengamos", aclaró, en referencia a la jerarquía del plantel tricolor que, completo, definitivamente excede el nivel local.

Así como hoy disfruta ser parte del plantel de Liga y del invicto a nivel local, el base, de 30 años, hace poco sufrió jugando por la permanencia.

"Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, hemos comido mierda jugando por el descenso y hoy me toca estar en esta situación. A priori no era la idea, porque había arreglado para jugar el torneo local únicamente. Además de jugar trabajo, soy preceptor y profe de educación física. La propuesta fue tentadora. Le dije a los dirigentes que hasta diciembre iba a poder jugar y es muy probable que no siga por cuestiones laborales", adelantó.

Esta situación, por más que trate de evadirla, por momento lo corre de eje.

"Me genera cierto nerviosismo pensar a futuro, por eso trato de enfocarme en hoy. Queda un mes para tomar una decisión importante, no sólo en mi carrera deportiva, sino en mi vida, Dejar el básquet sería algo muy loco después de tantos años practicando este deporte. Son decisiones que duelen, pero hay que tomarlas", entendió.

Mirá la nota completa: