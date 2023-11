Renzo Balducci: su juventud, lo que más le gusta dirigir, el efecto de los resultados y el sorprendente Argentino

El entrenador de básquetbol Renzo Balducci (Argentino), pasó por Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13:30 a 14:30, por La Nueva Play

Se hizo cargo del equipo superior a mediados de la temporada anterior, ante el alejamiento de Matías Ramírez y hoy atraviesa su primer año, desde el inicio, al frente de un equipo superior.

"La realidad es que para tomar este camino, lo principal que charlé con los dirigentes fue que me sumaba si me permitían iniciarlo dirigiendo chicos. Y esto no significa que uno muestre vulnerabilidad como entrenador. Hoy, más allá que llevo 10 años dirigiendo, es el primero que estoy como entrenador de mayores, entonces, no me voy a exponer a dirigir un equipo con ocho mayores y aspiraciones de ascender", admitió.

"Uno va aprendiendo, y como me gusta más la formación del jugador, me siento mucho más capaz llevando adelante un grupo de chicos, sobre todo en Segunda. Porque en las charlas de café -agregó- el tema es que no tenemos chicos ni calidad, entonces, tratemos de desarrollar jóvenes y qué mejor que el torneo de Segunda".

Argentino atraviesa un buen momento en el torneo de ascenso del básquetbol local.

"Estamos hasta por encima de lo que nos planteamos a principios de año. El equipo se armó para transitarlo con los chicos y los mayores que se sumaron fueron para potenciarlos. La verdad que por momentos nos encontrarnos cuartos o quintos en la tabla y es muy positivo para el grupo", entendió.

No obstante, el resultado considera que no es absoluto, tanto en el triunfo como en la derrota.

"A veces pasa que uno gana y suben un montón las expectativas, inclusive, hasta te puede marear en cuanto al objetivo que planteaste a principios de torneo, y a veces pasa lo contrario, que caes en la negatividad, como que sale todo mal. Y la realidad es que la derrota no solo dignifica, sino que te muestra lo que faltó para poder ganar. Y a veces te puede pasar que ganaste jugando mal y perdiste jugando bien", opinó.

