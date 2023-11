--Hola, Juan, ¿cómo va todo? Te hacía en Buenos Aires viendo a Taylor Swift, para el único motivo que podés llegar a ir al Monumental.

--Ah bueno... Acaban de perder la séptima, gracias a cierto ayudín apenas empataron con San Lorenzo y encima seguís hablando. Ya no tenés cara, José Luis: nunca pensé que ibas a llegar tan lejos.

--Ja, ja, ojo que vamos por la Copa Argentina, pero tiempo al tiempo. Hoy la política acapara toda la atención, así que pidamos el primer par de cortados y arranquemos, ¿dale?

--Es verdad, vivimos tiempos electorales, y esta noche está el debate entre Massa y Milei, pero no te olvides de otro tema clave como lo es la marcha de la economía.

--Bueno, vivo en Argentina y ambas cuestiones van de la mano, en eso no hay discusión, pero volviendo a la política, se viene un final cabeza a cabeza.

--Tal cual, y esta campaña cabeza a cabeza ha dado para cualquier cosa. Pensar que uno creía que ya había visto todo, pero realmente me sorprendió en muchos aspectos.

--Claro, y encima al ser un final tan reñido, según señalan las encuestas, desde ambos sectores en pugna se echa a mano a todo recurso disponible. Pero vayamos a lo nuestro: ¿trajiste algo para sacudir la modorra dominguera?

--Algo tengo, sabés que jamás te dejo a pie, amigo.

--Bueno, metele entonces.

--¿Sabías que en Bahía comenzó la construcción de un hotel muy especial?

--Uh... No me vengas con la construcción del Howard Johnson en el ex Camino Sesquicentenario, varias veces me hablaste del tema.

--Nada que ver, de paso te digo que esa obra sigue adelante, con sus tiempos, pero avanza. Me refiero a la construcción de un hotel en la zona de El Cholo.

--Ah, no sabía nada. Bueno, ahora tirá lo que te comentaron.

--Perfecto. Si bien Marcelo se está preparando para el gran movimiento que tendrá ese sector una vez que terminen las grandes obras viales, tiene en claro que jamás dejó de ser una zona muy transitada y quiere sumarle un nuevo servicio a la gente que pasa por el lugar.

--Bueno, pero concretá. Hasta ahora venís saraseando.

--Ja, ja, anotá: son 14 habitaciones de primer nivel, con todas las comodidades, pero con una particularidad.

--¿Cuál?

--Se van a hacer con contenedores, algo que se está usando mucho y que, obviamente, acelera bastante la construcción.

--Supongo que la idea es ofrecerle al viajero o transportista la posibilidad de contar con todo lo necesario sin necesidad de meterse en la ciudad.

--Exacto, y además sumarle todos los servicios que tiene el complejo comercial existente, es decir, estación de servicio, restaurante y shop las 24 horas, por ejemplo.

--Me imaginaba algo así, indudablemente cierra por todos lados.

--Te digo más, la idea es inaugurar en abril. ¿Conforme ahora o seguís pensando que es sarasa?

--Más que conforme, pero no te duermas en los laureles que recién estamos calentando motores. Seguí con alguna novedad comercial más, vos podés Juan..

--Pará un poco, estamos a una semana de las elecciones que van a definir el próximo presidente y a menos de un mes del cambio de gobierno. Solo a vos se te ocurre pedir novedades comerciales José.

--Bueno, pero como las últimas semanas trajiste data de varias inauguraciones, pensé que tenías más.

--Ok. Anotá: en unos 20 días, no más que eso, se inaugura el último de los cinco carritos del Parque de Mayo.

--¿El de los Seis Grandes, al lado de la pista de salud?

--Exacto, me dijeron que ya está todo instalado, pero ahora que hago memoria te traje otro datito comercial más.

--¿A ver?

--Uno de los dos grandes locales que venden carne en avenida Cabrera, el que está a mano derecha subiendo en dirección a Aldea Romana, se agranda y va a sumar rubros.

--Sobre Yrigoyen entonces. ¿Alguna fecha?

--También, en 20/25 días. Suma un local más e incorpora pollería, verdulería gourmet (lavada y envasada), productos dietéticos secos, bebidas y rama panadería.

--Sigamos.

--Ok, no sé si sabías que los villeros tienen agencia de viajes.

--¿Eh?

--Sí, la Mutual del Club Villa Mitre abrió una agencia de viajes, con atención 100% online.

--Felicitaciones porque el tricolor sigue creciendo y felicitaciones también a Isa en este nuevo desafío. Pero ya que estamos en tema, hay una cuestión de mucha actualidad, que le interesa a todo el mundo, aunque vos hace tiempo te venís haciendo el sota y no tirás nada de info.

--Ni idea. ¿A qué te referís?

--A los precios de los alquileres para este verano en la costa atlántica, especialmente en Monte Hermoso.

--Ah, bueno... no andás con chiquitas.

--¿Por?

--Primero porque todo el mundo está esperando el resultado del balotaje, no me preguntés por qué pero es así.

--En realidad deben estar esperando a ver qué pasa con el dólar.

--Seguro. Fijate que en las publicaciones en redes nadie pone un precio. Tenés que llamar o mandar mensaje. Te diría que hay un piso de 150 por ciento más que la temporada pasada ,

--Bueno, andá tirando números. ¿Algo de Monte?

--Insisto, hay varias inmobiliarias muy conocidas que aún no tienen valores, por eso te comento algunos aproximados, mayormente lo que circula en la calle.

--Avanti.

--Por ejemplo, el alquiler de algunas casas que el año pasado rondaban los 30 mil pesos díarios, según algunos ahora hay que hablar de 75 mil pesos, como mínimo. Fijate que días atrás, en un hotel sencillo, uno de más antiguos de Monte, cobraban 10 mil pesos la noche, por persona.

--¿Hay mucha oferta?

--Sí, en las redes un montón, pero te repito, nadie pone el precio. Igualmente hay muchísima gente preguntando valores, muchos interesados. Te acerco un número en Sauce.

--¿A ver?,

--Por una vivienda chica, para cuatro personas, cerca del mar, están pidiendo 70 dólares por día. En Monte hay viviendas similares, más antiguas, a 55 mil pesos la noche. Pero te repito, se advierte mucha dispersión.

--Bueno, no aflojes.

--En Monte Hermoso del Este, casa de dos dormitorios, a cuatro cuadras del mar y seis del centro, 110 verdes por día en enero y 100 en febrero.

--Apaa....

--Si, pero no te asustes que por un funcional, cerquita del centro, están pidiendo 60 dólares, y ya tiene reservas. Por otro lado, cerca del Espigón oeste, un duplex con pileta compartida, parrilla dos dormitorios y todas las comodidades, cuesta en enero 120 dólares la noche.

--¿Y Pehuen Co?

--Tengo algunos datos, por ejemplo, un chalet muy lindo, a metros del mar, para seis personas, en diciembre, enero y primera de febrero 95 mil pesos la noche, y la segunda de febrero 85 mil. Pero ojo, hay muchas opciones más baratas, te diría que entre 30 mil a 50 mil pesos, todo depende de la ubicación, cercanía al mar, cantidad de pasajeros, etc. Las de alta gama seguramente 90/100 dólares, de ahí para arriba

--En esos casos hay que poner el dinero ahora ¿no?

--Te diría que si querés cerrar una reserva tenés que poner la mitad y el resto al entrar, pero a un valor atado al dólar o a la inflación, eso seguro. Te repito, está todo en una nebulosa.

--¿Y en el resto de la Costa Atlántica?

--Y... para 2 y 4 personas, en Villa Gesell ronda 50 y 75 mil pesos; Mar Azul de 70 a 100 mil pesos; Mar de las Pampas entre 80 y 130 mil pesos.

--¿Mardel?

--En Mardel un chalet para seis personas llega a 320 mil pesos semanales, pero tenés departamentos de un ambiente, para 2/3 personas, a 120 mil pesos los siete días. Pero ahora que lo pienso no sé si me estoy quedando corto.

--¿Por?

--Y... fijate que en el Parador Punta Mogotes, que tiene bar y pileta, el costo de la carpa semanal es de 190 mil pesos, mientras que por una quincena piden 390.000. Una locura.

--Habrá que conformarse con una sombrilla.

--Te aviso que en La Perla una carpa sale 800 mil pesos todo el mes y una sombrilla 660 mil, pero a vos eso no te importa porque sus un hombre acaudalado, ja, ja,

--¿No será más barato ir a Miami?

--Mmm... Si no contás el pasaje, me parece que sí. Fijate que una semana en enero, un depto para cuatro personas, a 50 metros de la playa y con pileta, ronda con impuestos 1.300 dólares, pero al precio del dólar turista, es decir, 730 pesos. Por eso te digo, la Costa Atlántica se cotiza y mucho en verano.

--Pero hay quienes pagan esos precios...

--Seguro, es la ley de oferta y demanda. Nadie te obliga. De hecho, en caso de no haber interés, los precios caerán.

--Ok, pasemos a otro tema.

--¿Sabías que bajaron los casos de alcoholemia positiva en Bahía?

--¿Sí? ¡Qué bueno! La gente se cuida más.

--Puede ser, pero no todas son buenas noticias.

--¿Qué pasó?

--Subieron los casos positivos de consumo de drogas, te diría que en un porcentaje importante. Estos test se realizan generalmente cuando dan negativo de alcohol pero hay alguna sospecha de que la persona no está en condiciones de manejar.

--Ah, ¿no se lo hacen a todos?

--No, cada uno cuesta 12 dólares, así que deben restringirlo. Si le da positivo de alcohol no le hacen el de droga.

--¿Algo del tema portuario? Ayer leí en “La Nueva.” una nota a Aristimuño, el nuevo intendente puntaltense, que promete seguir trabajando en conjunto con Bahía, tal como vinieron haciendo ambos puertos.

--Sí, Rosales es un puerto que va a crecer mucho, sobre todo por el petróleo de Vaca Muerta. Según datos que me pasaron, la ampliación del oleoducto en nuestra zona ya evidencia un grado de ejecución del 20 por ciento y en toda la traza, desde Allen, un 15 por ciento. Con esto se va a duplicar la cantidad de petróleo que llegue a la región y por eso incluso se están haciendo obras en Rosales y en Bahía.

--¿Qué más?

--Que mañana lunes comienza la Semana del Prematuro 2023 y se han previsto varias actividades, cerrando el sábado próximo con Fiesta del Prematuro en la Casa Ronald Mc. Donald, Láinez 2585, de 16 a 19.30, con la participación de varios servicios de neonatología de la ciudad y varias actividades recreativas.

--Ahora que recuerdo, ¿fuiste el viernes a la Noche Azul en el Club de Golf Palihue?

--Si, espectacular, pese a que la lluvia impidió disfrutar al aire libre, afortunadamente se pudo cumplir con el objetivo de colaborar con la Escuela Especial Apadea (Asociación Argentina de Padres de Autistas).

--Seguro estaba el Colo del Noroeste,

--Infaltable, pero te diría que estaba lleno de conocidos con ganas de poner su granito de arena.

--¿Zarpamos?

--Dale, pero no te olvides del debate presidencial, hoy a la noche.

--Sí, a partir de las 21. ¿Qué temas van a abordar Massa y Milei?

--Economía, Relaciones de la Argentina con el mundo, Educación y Salud, Producción y Trabajo, Seguridad, Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

--Lo anoto, aunque después el que asuma va a hacer otra cosa...

--Me olvidaba: estamos en problemas, amigo.

--¿Por?

--Porque peligran las picadas.

--¿Y desde cuándo tenemos tanta devoción por los fierros?

--Noo... Me refiero a las otras picadas. Resulta que por problemas para importar, los fabricantes de chorizos y salamines dicen que están en colapso operativo. Incluso la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines dijo que se vieron obligados a cortar líneas de producción de embutidos cocidos, secos y frescos.

--Ja, ja, chau, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, y andá tranquilo que hoy me hago cargo de la cuenta.

--Uh... Qué macana, se va a empezar a poner oscuro el cielo, mejor me apuro a prender el fuego. Nos vemos.

--Oscura se pone tu conciencia, je, je. Hasta la semana que viene, amigo.