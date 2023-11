“Avatar: la leyenda de Aang” ya tiene trailer oficial

Con una versión más madura de la icónica serie animada, el tráiler de la adaptación en acción real de Avatar: la leyenda de Aang (Avatar: The Last Airbender) de Netflix acaba de estrenarse, anunciando su llegada a la plataforma el 22 de febrero de 2024.

La producción original, lanzada en 2005, se centró en la epopeya de Aang, un joven Avatar con la habilidad de manipular los cuatro elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire. Su objetivo era preservar la armonía en un mundo segmentado en naciones, desafiando la tiranía de la Nación del Fuego.

Esta nueva interpretación, con Gordon Cormier en el papel de Aang y Daniel Dae Kim como el antagonista Señor del Fuego Ozai, promete profundizar en la narrativa sin perder su esencia elogiada por el público y la crítica. La historia inicia con el descubrimiento del personaje principal, quien es rescatado por el dúo conformado por Katara (Kiawentiio Tarbell) y Sokka (Ian Ousley), luego de quedar congelado durante cien años en un iceberg.

Albert Kim lidera el proyecto como showrunner, con Jabbar Raisani, Dan Lin y Lindsey Liberatore de Rideback, y Michael Goi en roles de producción ejecutiva. Raisani y Goi dirigen la serie junto a Roseanne Liang y Jet Wilkinson.

El reparto lo completa Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian) como el General Iroh, Ken Leung (Una pareja explosiva) como el Comandante Zhao, Elizabeth Yu como la Princesa Azula y Dallas Liu (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) como el Príncipe Zuko.

Además de este proyecto en streaming, la franquicia creada por Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino continúa expandiéndose a través de Paramount y Nickelodeon, compañías que está desarrollando tres nuevas películas animadas basadas en Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra, la cual se prevé que llegará a la taquilla en 2025, aunque aún no hay mayores detalles confirmados.

Avatar: la leyenda de Aang debutará en el sitio de streaming el 22 de febrero del 2024. (Infobae)