Álvarez Fourcade volvió a las canchas y festejó un título histórico: “Fue algo increíble”

Es 29 diciembre de algún verano bahiense, hace al menos 8 o 10 años, Santiago Álvarez Fourcade cortó su estadía en Buenos Aires para venir unos días a su ciudad. Mientras se celebraba el cumpleaños de uno de sus grandes amigos y junto a su grupo de toda la vida, él hizo una pausa en la tarde de pileta. Se puso las zapatillas y se fue a trotar.

Al regresar, se sumó a los festejos y cenó cumpliendo con su dieta habitual. Ya hubo y habrá otros días de festejos, de algún permitido. Ese día, incluso en el cumpleaños de su amigo, tuvo que cuidar el físico, mantenerse enfocado y respetar los buenos hábitos. En síntesis, ser un profesional a pesar de estar lejos de la competencia y los grandes objetivos.

Ahora es enero de 2023, Santi imita a Lionel Messi y levanta la Copa con el mismo paso que el rosarino: el seleccionado argentino de rugby de juego de reducido ganó por cuarta vez en la historia una etapa del Circuito Mundial de Seven, Ante Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, luego de estar perdiendo 12 a 0. Histórico.

Todo eso justo en el torneo que marcó el regreso del bahiense al equipo tras más de 9 meses de haberse lesionado y pronto a cumplir 10 años como parte del plantel de Los Pumas 7s.

“Lo más difícil fueron los primeros meses. Después es constancia y meterle todos los días...”, explica Santiago desde Australia, contando cómo fue superar la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, para volver al Seleccionado y ser campeón.

Los años pasaron pero la fórmula parece ser la misma.

Nada es casualidad...

El plantel argentino festeja el título en Hamilton.

“Te juro que todavía no caemos mucho de lo que hicimos, si bien en Vancouver los chicos ya habían ganado después de tanto tiempo (13 años), ganarle a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda es algo que nos va a llevar mucho tiempo darnos cuenta de lo que hicimos. Estamos contentos y disfrutando de todo esto”, le dijo Santi a La Nueva. en la previa al Seven de Sydney que se disputa este fin de semana.

Luego de comenzar perdiendo por 12 a 0, Argentina, con un try del ex-Sociedad Sportiva, dio vuelta el resultado y terminó festejando: 14 a 12.

Pero antes, debió sufrir hasta el último segundo, cuando se revisó una jugada de los locales para saber si había sido try o knock-on. Para alegría de todos, fue lo segundo.

-¿Cómo explicarías qué significa ganarle a Nueva Zelanda en su casa?

-Creo que es algo que ni lo pensás. Nueva Zelanda es un país en el que el rugby es algo cultural, lo viven de una manera muy pasional y con mucha intensidad. Para nosotros siempre son partidos duros y tenemos que hacer todo perfecto para sacarlo adelante. Y jugar una final contra ellos en su casa, con toda su gente, era algo difícil. Pero por suerte tratamos de no pensar en eso, sino enfocarnos en lo nuestro y estamos muy felices de que salió lo que habíamos entrenando.

El momento exacto del try en la final ante Nueva Zelanda, clave para empezar la remontada.

-Aparte la final que le ganan, lo tuvo todo…

-Fue una locura. Irnos al entretiempo perdiendo 12 a 0, que si bien habíamos tenido algunos errores, era un resultado un poco injusto. Hablamos, hicimos un clic y nos pusimos el chip de empezar a tener la pelota nosotros y a manejar el partido. Fue algo increíble el segundo tiempo, la defensa, el ataque y ese final para el infarto.

-¿Cómo viviste esa jugada, no se pasaban más esos segundos no?

-Sí, no se pasaban más. Yo estaba en el scrum y cuando salgo, empiezo a ver de lejos. Cuando vi que llegó (Brady Rush) dije "listo, se nos escapó". Pero después me acerco mientras revisaban el video ref; lo empezamos a ver en la televisión del estadio y se notaba claro que era knock-on, entonces empezamos a tener la idea de que podíamos salir campeones. Desde que tomó la decisión el referí (Paulo Duarte) no me acuerdo casi más nada. Creo que me tiré al piso y vino el fisio y se me tiró encima. Fue una locura…

La medalla de oro conseguida por Los Pumas 7s en Hamilton fue la cuarta en el Circuito Mundial. Antes, Argentina fue campeón en Los Ángeles (Estados Unidos) 2004, San Diego (Estados Unidos) 2009 y Vancouver (Canadá) 2022.

Casi como una gambeta del destino, el equipo cortó la sequía justo en la primera gira post lesión de Santiago.

La vieja guardia, campeona en Nueva Zelanda.

-A nivel personal, un regreso increíble...

-Creo que si lo soñaba no era tan perfecto. Lo único que pensaba era estar bien, darle lo mejor de mí al equipo e ir tomando ritmo de a poco, que es algo que todavía me falta. Obviamente que también pensamos en resultados a nivel grupal, y que se nos de como se dio el fin de semana es increíble. Porque encima, cuando me lesioné, los chicos ganaron en Vancouver después de muchísimo tiempo. Me había quedado un poco esa espina, y ganar el primer torneo después de la lesión la verdad que era impensado.

-Me acuerdo que fuiste a recibirlos al aeropuerto...

-Sí, fuimos todos. Porque ese torneo fue el primero que ganamos después de muchos años. Fuimos los que no habíamos viajado a recibir a todo el grupo, a mí me dieron la medalla sin haber estado. Estuvo muy lindo.

Santiago recibe en manos del DT la medalla de Vancouver, donde no pudo estar por la lesión.

-Si ese día te decía que ibas a volver así, me imagino que firmabas...

-¡Olvidate! Cuando veía a los chicos por televisión, no sabés la cantidad de cosas que se me cruzaban. Era una mezcla de felicidad porque hacía mucho que lo estábamos buscando, pero al mismo tiempo algo triste por no poder estar ahí, eran un montón de sensaciones. Pero también la sensación de decir la puta madre, cuando me podrá tocar a mí.

"Porque esas cosas pasan una vez cada mil. Por suerte se dio de nuevo y eso demuestra todo el trabajo que se viene haciendo, no sólo el último tiempo".

-¿Este resultado también significa eso, demostrar y demostrarse que puedan estar ahí arriba?

-El grupo interno tiene mucha confianza de lo que venimos haciendo, los chicos venían haciendo grandes torneos y compitiendo palo a palo con los de arriba. Esto está bueno para darnos una inyección de confianza de que podemos ganarle a cualquiera, tenemos que meterle, confiar bien en lo que venimos haciendo e ir partido a partido. Sabiendo que si hacemos lo que tenemos que hacer lo podemos sacar adelante.

Esa maldita rodilla

Santiago entrena en soledad en Casa Pumas.

En marzo del año pasado, Santiago sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento previo al viaje a Singapur y Vancouver, que marcaban la continuidad del Circuito Mundial de 2022.

El 5 de mayo se operó y empezó a tachar los días para volver.

-¿Cómo fue ese tiempo de recuperación?

-Uh… fue difícil. Sobre todo los primeros meses, hasta que caes que tenés que operarte. Yo venía estando con el equipo y de repente esa sensación de soledad, porque te quedás solo ahí y sabés que tenés que encarar de cero una recuperación que te lleva 8, 9 meses. La verdad que fue difícil, sobre todo los primeros meses que no podes hacer mucho. Después arrancás a entrenar, compartía un montón de tiempo con los chicos cuando volvían de los viajes y me servía para estar cerca del equipo.

"Después es constancia y meterle todos los días. Cuando empezás a correr se hace un poco más divertido y cuesta menos. Ya llega un momento que es entrenar y ponerte a punto, algo a lo que estamos acostumbrados. Obvio que tenemos días buenos y malos, días que tenés más fiaca… pero durante el año estamos todo el día juntos, concentrando, entrenando, jugando o viajando y metiéndole a esto que es lo que más queremos".

-¿Te dejó alguna enseñanza esos días lesionado?

-Sí, yo creo que siempre hay que verle el lado positivo a las cosas, a mí me enseñó un montón. De los casi 10 años que llevo con el equipo es mi primera lesión fuerte y había visto a un montón de compañeros pasar por esto y ahora entendés que es lo que vivieron. Te querés poner en los zapatos del otro pero realmente no es lo mismo.

“Creo que desde ese lado me enseñó y también para ver las cosas desde afuera, más tranquilo. Ver al equipo jugar desde lejos, por más que fue duro, también te deja algo de enseñanza. Pero sí, sacando lo malo, también hay cosas positivas para rescatar. Y también para aprovechar a descansar y estar un poco con la familia, porque nosotros tenemos una vida que es bastante intensa en viajes, entrenamientos y torneos. Estás todo el tiempo cansado y no podés entrenar bien porque estás siempre recuperándote de un torneo. Entonces me vino bien entrenarme 8 meses seguidos sin estar cansado ni nada”.

-Muchos se alegraron por el título y también por tu regreso, ¿Cómo lo viviste eso?

-Fue algo muy lindo, cómo la gente me escribía felicitándome pero sobre todo por la vuelta que tuve, diciéndome que me lo merecía. Fue algo muy lindo. Está bueno recibir ese cariño de la gente que te apoya y sabe todo lo que te está pasando. Siempre hay muchos familiares y amigos que están ahí bancando, pero este fue un momento diferente porque era mi vuelta a las canchas.

Como un tal Lionel

Pese a no ser oficialmente el capitán del equipo en este torneo (lo fue Matías Osadczuk), Santiago fue el encargado de levantar la Copa en Nueva Zelanda. Para celebrar el logro, el bahiense imitó la caminata de Lionel Messi en Qatar para luego sumarse a todo el equipo al grito de campeón.

-¿Lo tenías pensado?

-No, salió ahí en el momento, justo estaba con la Copa y salió ahí la imitación de Messi ja, ja. Encima fue pésima, cuando la vi dije nada que ver ja, ja. Pero bueno, se entendió.

-Hasta lo subió la World Rugby, tu video y el de Messi ja, ja.

-Síii. Me dieron una mano porque por ahí si lo ponían solo ni se entendía que estaba haciendo creo ja, ja.

-¿Lo admirás?

-Sí, obvio. A Messi claramente sí, pero no sólo él sino toda la Selección. Lo que hicieron en el Mundial fue una locura. Creo que es algo que nos llegó a todos. Esa de la copa fue una de las tantas, pero repetíamos todos los videos que salieron en el vestuario, los imitábamos, hacíamos lo mismo. Fue algo que nos re llegó lo que logró la Selección. Creo que no hace falta ni decirlo eso, como a toda Argentina. Fue una linda inyección de confianza, alegría, cariño, un montón de cosas para tomarlas positivamente.

Desde Tokio, con medalla y todo.

Santiago forma parte de Los Pumas 7s desde 2013, disputando -entre otras cosas- dos Juegos Olímpicos: Río 2016 y Tokio 2020, donde fue medalla de bronce. Además, en marzo de 2019 fue designado por primera vez como capitán del equipo.

También tuvo participación en Argentina XV y fue citado para Los Pumas y la franquicia Jaguares.

-Ya son casi 10 años en el Seven, ¿qué significa Los Pumas 7s para vos?

-Ufff... sí, ya son bastantes años. Para mí el Seven es gran parte de mi vida, de mi carrera deportiva. Yo desde el 2013 que estoy con el equipo y la verdad que me encariñé un montón con todos los grupos que se fueron armando. Siempre hubo un lindo grupo y terminamos siendo muy amigos con todos y eso es lo que más me llevo. Y el hecho de poder representar a Argentina en unos Juegos Olímpicos, en el Circuito Mundial, son todas cosas que para mí son muy valiosas por eso trato de mejorar y de hacer lo mejor posible en mi trabajo o mi rol para seguir cumpliendo objetivos con el equipo.

Santiago en acción en cancha de Villa Mitre, con Argentina XV.

-Y llegar a ser capitán, porque hay que llenar un montón de “casilleros” para que te den ese lugar en un seleccionado. ¿Lo vivís como algo natural?

-Sí. Fue algo que se fue dando. La verdad que trato de no pensar en eso, ahora están Tute y Gasti (Revol) de capitanes y yo estoy acompañando para no pensar tanto en eso y pensar en mi rodilla. Siempre traté de ser el mismo, si hay algo que me llevó a ser capitán de este grupo es ser como soy yo. Entonces tampoco iba a cambiar, me lo tomé con tranquilidad. Igual en este equipo siempre fueron grupos muy buenos y no necesitamos de alguien que nos esté diciendo qué hacer. Como grupo conectamos mucho y somos uno entre todos.

Santi rompe en llanto al ganar la medalla de bronce en Tokio. Histórico.

-Me imagino que para eso es clave también el trabajo del DT, Santiago Gómez Cora...

-Sí, fue todo un proceso. Lo que hizo Santi por el Seven es un montón, logró conseguir una estructura. Antes el Seven era un equipo de desarrollo, donde los jugadores pasaban y seguían para Los Pumas u otros Seleccionados. Y desde que agarró él la idea fue darle una estructura y poder armar un equipo competitivo y la verdad que las cosas que consiguió fueron un montón. Más allá de armar un sistema de juego para nosotros. Consiguió armar una base de jugadores que puedan estar 100% enfocados en esto y hay muchas cosas más y claramente él tuvo mucho que ver con todo esto que estamos logrando ahora.

Lo que viene, lo que viene

El Circuito Mundial que disputan Los Pumas 7s clasifica al final de la temporada a cuatro Seleccionados a los Juegos Olímpicos París 2024, uno de los grandes objetivos del combinado nacional.

De no conseguirlo, el equipo deberá buscar el boleto en los Juegos Sudamericanos, donde habrá una sola plaza en disputa.

“Este grupo siempre quiere ir por más. Estamos trabajando para poder estar ahí arriba y ser regulares, que es algo que nos costó mucho tiempo. Mismo en un fin de semana, por ahí nos pasa que hacemos un gran partido contra un equipo duro y al partido siguiente, contra un rival un poco más accesible, nos cuesta. Creo que el gran objetivo de este año es meternos entre los cuatro primeros para clasificar directo a los Juegos Olímpicos y para eso tenemos que ser regulares e ir partido a partido, torneo a torneo, sin pensar en lo que haya pasado. Tenemos que pensar siempre en lo que viene para sacar la mejor versión nuestra”, señaló Santi.

Las vueltas a las canchas en Hamilton.

-No están tan lejos los Juegos, es más están bastante cerca...

-¡No queda nada! Se pasó volando. La verdad que nuestro gran objetivo está ahí. Obvio que el primer objetivo es clasificar. Lo ideal sería clasificar directo, que la verdad que es algo complicado pero estos torneos que venimos jugando nos están dando confianza y si conseguimos esa regularidad que te decía tenemos grandes chances de meternos entre los cuatro. Y sino pelearla en el Sudamericano.

Santiago volvió a las canchas y lo festejó a lo grande, el trabajo, los buenos hábitos y la disciplina que siempre le aportó a su talento volvieron a dar sus frutos.