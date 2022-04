El bahiense Álvarez Fourcade dio detalles de su lesión y cuándo se opera

Mientras que Los Pumas 7s cerraron esta madrugada una nueva etapa del Circuito Mundial de rugby, en nuestro país el bahiense Santiago Álvarez Fourcade continúa entrenando, a la espera de la operación.

El jugador formado en Sociedad Sportiva sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que se le produjo el 23 de marzo pasado durante un entrenamiento, en la preparación para Singapur.

Desde entonces el también capitán de Los Pumas 7s, de 28 años, sigue con su rutina de trabajos (limitada) y aguarda una evolución de la lesión, que tuvo algo más a lo informado en el diagnóstico inicial.

"Todavía no tengo fecha de operación. Seguramente me vaya a operar después de Semana Santa porque además de romper el cruzado también me esguincé el ligamento interno. Me recomendaron que me cure bien del ligamento interno que pega solo y recién ahí operarme el cruzado. Es para evitar complicaciones después de la operación", le explicó Santiago a "La Nueva.".

Mientras tanto Los Pumas 7s se despidieron este domingo de Singapur, con el 5º puesto en esa etapa del Circuito.

Fue tras la victoria ante Estados Unidos por 42 a 24 en una jornada que comenzó con derrota ante Australia en cuartos de final camino al título (29 a 5) y que luego -en semifinales por el 5º- tuvo un triunfo resonante ante Sudáfrica (número 1 del ranking) por 22 a 15.

La próxima etapa del Circuito será Vancouver (Canadá), el fin de semana venidero.

Así está el top 5 del ranking: 1º) Sudáfrica, 98 puntos; 2º) Australia y Argentina, 83; 4º) Estados Unidos, 67 y 5º) Irlanda, 61.

Mirá el try de Marcos Moneta, quien se sacó la mufa ante los sudafricanos:

