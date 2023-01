Una empleada doméstica de Hawaii contradijo a Maru Botana: “No vengan engañados”

Días atrás Maru Botana contó en una entrevista radial que Lucía, una de sus hijas, está instalada en Hawaii desde hacía un mes y que gana US$40 por hora en un trabajo como empleada doméstica.

Pero en las últimas horas, una mujer que asegura que trabaja en una agencia de empleadas domésticas en Hawaii contradijo los dichos de la cocinera y conductora. “La verdad es que no se cobra US$40 la hora”, aseveró para luego añadir: “Las empleadas legales cobran entre US$25 y US$30″.

El testimonio de Estivaliz, la mujer que habló desde Hawaii, fue presentado a través de un audio por el periodista Juan Etchegoyen el martes por la mañana en el programa Nosotros a la mañana (eltrece).

El panelista aseguró que las declaraciones de Maru Botana sobre lo que gana su hija provocó “el enojo de un grupo de empleadas hawaianas”.

A continuación, el periodista presentó el audio que le había enviado Estivalíz, que representa a “un grupo de mujeres que escucharon a Maru Botana en Hawaii”.

Inmediatamente después de esta presentación, comenzó a sonar en el programa la voz de la mujer, que decía: “Aloha, mi nombre es Estivaliz, llevo en Maui 18 años, soy la Property Manager de una casa donde empleamos housekeeping (cuidados de casas) y aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara US$40 la hora, la verdad es que no se cobra US$40 la hora por hacer housekeeping”.

La mujer contó cuál era el monto que recibían las personas que hacían un trabajo como el de Lucía: “Las chicas que tenemos nosotras, muchas son argentinas, son todas empleadas legales y cobran US$25 o US$30 la hora, y pagan sus impuestos de ahí”.

Además señaló el motivo por el que había querido enviar su audio: “Quería contestar a Maru, que escuché su entrevista y quería decir a todas las chicas y chicos argentinos que vienen a Hawaii por una mejor vida que no vengan engañados, que no hay mucha demanda (sic) de trabajo, está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora”.

Sobre el final, la mujer reforzó lo que venía diciendo: “Cuando empiezas a trabajar cobrás mucho menos que la gente que está aquí y está legal, y el monto es de US$25 o US$30 para las chicas con papeles. Mucha suerte”. (LN)